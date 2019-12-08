Санкт-Петербург может лишиться городского велопроката в 2020-м году

Городская сеть проката велосипедов «Велогород» уже в обозримом будущем может прекратить свое существование. Причина проста – нет денег. Последние пару лет проект находится в откровенно бедственном положении. Этой зимой у его организаторов не хватило средств даже на то, чтобы банально убрать с улиц Санкт-Петербурга станции велопроката.

- В итоге нам удалось договориться с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры, - рассказал «Комсомолке» директор «Велогорода» Виталий Блаженов. – Они обещали помочь, но помочь, опять же, не деньгами, а, что называется, «живой силой» - людьми и транспортом.

К «Велогороду» у петербуржцев регулярно возникают претензии: то приложение не работает, то станции открываются невовремя, то велосипеды на них стоят обшарпанные. Однако одно ясно совершенно точно - с «Велогородом» все же лучше, чем без него.Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам Блаженова, финансирование проекта с каждым годом падает, а вот расходы – наоборот, растут. В 2019-м организаторы просили выделить им из бюджета 12 миллионов. В просьбе отказали, а потом расходы на городской велопрокат и вовсе срезали до нуля. Что будет в следующем году, наш собеседник пока не знает – но есть все основания полагать, что в лучшую сторону ситуация не изменится.

У нас уже парк велосипедов достаточно изношенный, - признается Блаженов. – Плюс, насколько я знаю, в администрации хотят как-то перекроить программу развития велодорожек. Поэтому сколько нам понадобится, чтобы нормально существовать в 2020-м году, пока сказать сложно.

Отметим, что открытие станций оказывалось под вопросом уже не раз. Так, в 2019 году до последнего не было понятно, заработают он или нет – но в итоге проект получил субсидию от Смольного. Однако ее хватило только на то, чтобы покрыть текущие расходы – работать все равно получалось только «в ноль».