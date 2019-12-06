2019-12-06T15:43:38+03:00
Общество

Синоптики «отменили» на Новый год в Петербурге столичные морозы до минус 25 градусов

По словам специалистов, ниже - 10 горожанам ждать не стоит, а вот снег - как повезет
Петр КИБЕР
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Елка на Дворцовой уже готова, но водить хоровод вокруг нее придется скорее всего по брусчатке.Елка на Дворцовой уже готова, но водить хоровод вокруг нее придется скорее всего по брусчатке.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Встречать Новый год в резиновых сапогах стало уже печальной традицией для петербуржцев. В последние годы под бой курантов горожанам чаще приходится видеть мокрый от дождя асфальт, чем снег. Люди опасаются, что и в этот раз праздничного настроения природа не подарит. А между тем, столичные синоптики пугают жителей Москвы 25-градусными морозами на 31 декабря. Будут ли они в Петербурге, и к какой погоде готовится горожанам, «Комсомолка» узнала у экспертов.

- Сейчас делать прогнозы - дело неблагодарное. Более-менее точно можно сказать дней за десять до Нового года. Долгосрочный прогноз на декабрь говорит о том, что месяц будет соответствовать климатической норме, или чуть выше, а это 4-6 градусов мороза 31 числа, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

Про снег говорить тем более рано. Белоснежный покров зависит от множества факторов. Петербуржцам может повезти, а может и нет.

Согласен с коллегой и профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин:

- Ждать столичных морозов нам не стоит. Конечно, всякое бывает, но скорее всего в новогоднюю ночь будет -5...-10 градусов. Даже если придут холода, в Петербурге климат мягче за счет близости Финского залива, - считает синоптик.

Что касается ближайшего времени, то конец нынешней недели и почти вся следующая будут слякотной. В выходные, 7-8 декабря пойдет дождь, а термометры покажут до +5 градусов. Со вторника возможно небольшое похолодание, но все равно около ноля и с мокрым снегом.

- Пока мы ожидаем похолодание с середины 20-х чисел декабря. А вот будет снег или нет - прогнозировать сложно, - сообщил синоптик.

Главное, в чем сходятся эксперты, то, что говорить о погоде в Новый год пока еще рано. Точнее станет известно за неделю до праздников, а самый точный прогноз будет известен 31 декабря. Ближе к 12 ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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