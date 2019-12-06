5 причин не откладывать покупку трехкомнатной квартиры в Петербурге

Большинство покупателей жилья в Петербурге в первую очередь рассматривают студии, однокомнатные или двухкомнатные квартиры, а на трехкомнатные зачастую даже внимания не обращают. И зря! Скопить деньги на «однушку» проще, но именно многокомнатное жилье отличается наилучшим соотношением цены и удобства проживания.

Мы нашли 5 причин, почему покупка именно просторной квартиры и именно в декабре может стать самым выгодным приобретением года.

Причина № 1: цена «квадрата» меньше, условия покупки выгоднее

Чем больше площадь жилья, тем ниже стоимость квадратного метра. В этом легко убедиться, сравнив метраж и цену «квадрата» разных вариантов. В трехкомнатных квартирах это соотношение - одно из наиболее выгодных.

«Но сумма-то в итоге все равно больше», - скажете вы. Да, это верно. Но и условия покупки у трехкомнатных квартир часто бывают куда интереснее, чем у малометражек. А это и рубли сэкономит, и сделает каждый купленный метр еще выгоднее.

К примеру, весь декабрь трехкомнатные квартиры в голландском квартале «Янила», который возводит компания «Ленстройтрест» в Янино, можно купить со скидкой от 3 до 10 процентов. В новогодней акции участвуют квартиры площадью от 50 квадратных метров, которые строятся в новых корпусах «Янила Драйв».

Но это еще не все: покупатели многокомнатных квартир в декабре могут получить в подарок кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой. А это значит, что на обустройство жилья можно будет потратить заметно меньше денег.

Сегодня в продаже в квартале «Янила» представлены трехкомнатные квартиры различных планировок площадью от 67 до 81 квадратного метра. Их стоимость начинается от 4,9 миллиона рублей при стопроцентной оплате. Кухня будет подарена застройщиком как при покупке квартиры с чистовой отделкой, так и без нее. В первом случае мебель будет установлена до момента передачи квартиры дольщику. Если жилье приобретается без готового ремонта, то кухонный гарнитур будет доставлен клиенту в разобранном виде.

Открытая терраса служит продолжением жилого пространства для общения и отдыха. Фото предоставлено пресс-службой компании «Ленстройтрест».

Причина № 2: решение квартирного вопроса «на перспективу»

Квартиру «на вырост» сегодня покупают немногие, но специалисты единогласно называют такой подход самым оптимальным. Ведь рано или поздно из «однушек» и даже «двушек» вырастают все. Можно, конечно, решить проблему с помощью перепланировки, сделав из двух комнат три, но это все равно временный (и недешевый!) вариант. Так что расширяться все равно придется, а это означает поиск денег или продажу старой квартиры, переезд, ремонт. Гораздо выгоднее взять сегодня чуть больший кредит и сразу купить просторную квартиру. Кстати, специалисты компании «Ленстройтрест» помогают своим покупателям рассчитать подходящий для конкретной семьи вариант ипотеки с комфортным ежемесячным платежом и сами оформляют заявку. Также застройщик готов предложить выгодные программы рассрочек без переплат.

Такое решение - сразу купить комфортное семейное жилье - снимает ряд вопросов: если молодая семья захочет детей, то у них уже будет своя комната. А пока в квартире можно обустроить кабинет или комнату для занятий творчеством.

Причина № 3: новые планировки

В новых домах планировки трехкомнатных квартир очень удобны и функциональны. При необходимости они позволяют с комфортом жить в квартире даже большим семьям, имеющим детей разных возрастов или состоящим из двух поколений.

Возьмем для примера одну из «трешек» в жилом комплексе «Янила Драйв»: окнами она выходит на две стороны, имеет два санузла, просторную кухню-гостиную с отдельным выходом на балкон и достаточное количество мест для хранения. Такое зонирование пространства позволяет проводить много времени вместе, при этом каждый член семьи может обустроить уголок в квартире только для себя. Ведь, как бы мы ни любили своих близких, все равно бывают моменты, когда хочется уединиться и заняться своими делами.

Продуманное и качественное благоустройство поможет создать оптимальные условия для жизни и развития. Фото предоставлено пресс-службой компании «Ленстройтрест».

Причина № 4: семейное окружение

«Трешки», как правило, покупают семьи с детьми, а эта категория покупателей более требовательна к жилью. Для них важны не только стоимость квартиры и ее метраж, но и безопасность придомовой территории, наличие поблизости игровых площадок, детских садов, школ. К счастью, дома, в которых много трехкомнатных квартир, изначально проектируются и строятся как семейные. А значит, вся необходимая для родителей с детьми инфраструктура тщательно продумывается и появляется в новостройке.

Так, «Ленстройтрест» возводит голландский квартал «Янила» в рамках философии «ЖИВИ». Это собственный стандарт компании, в основе которого лежат европейские градостроительные традиции и уважение к праву человека жить в максимально комфортной среде.

Прежде всего «Янила» - это небольшая этажность, современная архитектура, продуманное благоустройство, природа снаружи и внутри квартала, уютные мощеные дворики с различными зонами отдыха, охраняемая придомовая территория. Здесь есть все для приятного проведения свободного времени - спорта, отдыха, детских игр, общения с друзьями. В квартале будут построены три детских сада и общеобразовательная школа. Первый детский садик уже построен и будет введен в эксплуатацию в ближайшее время, а сейчас здесь работают два детских развивающих центра и частный сад.

Недалеко от квартала находится Дом культуры со множеством кружков и секций для детей. Также застройщик активно строит школу, рассчитанную на 825 учеников. Все объекты будут располагаться в нескольких минутах ходьбы от жилых корпусов - детям не придется тратить много времени на дорогу. В «Яниле» открыты два супермаркета, аптека, стоматология, магазин строительных товаров, пекарня, кафе и другие заведения сферы услуг. В четырех минутах езды от квартала работает медицинский центр «Семейный доктор», где ведется прием по полису ОМС.

Причина № 5: вложение в будущее

Не стоит упускать из виду и тот момент, что просторную удобную квартиру с функциональной планировкой в хорошем районе со временем будет гораздо проще обменять на две «однушки» или продать, поделив деньги пополам. Это в том случае, если родители и подросшие дети захотят жить отдельно.

Вместо вывода

У каждой семьи рано или поздно появляется своя причина приобрести отдельную квартиру. Конечно, на старте петербуржцы зачастую делают выбор в пользу небольших форматов. Тем не менее стоит прислушаться к совету быть дальновиднее. Новые пригородные комфортные кварталы будут расти в цене по мере развития социальной и транспортной инфраструктуры. Пусть ваши мечты сбываются!

СПРАВКА

Квартал комфорт-класса «Янила» расположен в микрорайоне Янино Ленинградской области - ближайшем пригороде Санкт-Петербурга. Расстояние от кольцевой автодороги - всего 2 километра, а от станции метро «Ладожская» - 25 минут езды. Также до станций «Ладожская» и «Проспект Большевиков» можно доехать на автобусах № 531, 532, К-533, К-801.

Это по-европейски уютный пригород для современных семей, которые любят городской комфорт и наслаждаются всеми преимуществами жизни на природе. Первая очередь квартала была сдана и заселена в 2015 году. Вторая очередь «Янила Кантри» состоит из семи корпусов, четыре из которых уже введены в эксплуатацию. Оставшиеся три дома будут сданы в конце 2019 года. Сегодня возводится следующая очередь проекта - «Янила Драйв». Она также поделена на два этапа строительства. Первый этап состоит из четырех корпусов, два из которых планируется сдать в эксплуатацию осенью 2020 года, еще два - летом 2021 года. Второй этап - три корпуса со сроком сдачи в конце 2021 - середине 2022 года.