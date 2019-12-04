2019-12-06T16:31:45+03:00
Досуг

Встреча с режиссером Алексеем Голубевым и хореографом Иваном Васильевым 6 декабря в ОХТА МОЛЛ

Вход на мероприятия бесплатный
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6 декабря - встреча с режиссером балета Алексеем Голубевым и хореографом-постановщиком Иваном Васильевым.6 декабря - встреча с режиссером балета Алексеем Голубевым и хореографом-постановщиком Иваном Васильевым.
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В преддверии петербургской премьеры балета «Дракула (12 декабря). Начало» Корпорация PMI, MAG FILM & SHOW и ОХТА МОЛЛ приглашают 6 декабря на встречу с режиссером балета Алексеем Голубевым и хореографом-постановщиком, исполнителем главной роли Иваном Васильевым.

6 ДЕКАБРЯ ГЛАВНЫЙ АТРИУМ ОХТА МОЛЛ:

18:00-19:00 - Public Talk с Алексеем Голубевым

Алексей Голубев - режиссёр, продюсер и клипмейкер работающий с Димой Биланом, Егором Кридом, Полиной Гагариной, Валерией, Эросом Рамазотти и другими артистами. Лауреат премий RU.TV, МУЗ-ТВ.

Режиссёр-постановщик:

- триумфального номера Полины Гагариной на Евровидении-2015

- шоу Полины Гагариной «Спектакль» и «ΠΩΛΙΝΑ»

- ледовых шоу с Евгением Плющенко «Снежный король» и «Снежный король-2»

- Новогодней Ночи на Первом канале 2018, 2019

- праздника выпускников «Алые паруса» 2018

- BIG LOVE SHOW 2017, 2018

- Live show «MTV 20 лет» 2018

- международного музыкального фестиваля «Белые Ночи Санкт-Петербурга» 2017, 2018, 2019

- балета «Дракула. Начало»

- детского мюзикла «Тайна заколдованной книги»

19:00-20:00 - Автограф-сессия с Иваном Васильевым

Иван Васильев - заслуженный артист России, премьер Михайловского театра. Приглашённый солист «Ла Скала» и Баварского балета. Выступает с труппами Большого театра, Мариинского театра, Новосибирского театра оперы и балета, балетной труппой Римской оперы. На сцене Михайловского театра исполняет ведущие партии в балетах «Дон Кихот», «Баядерка», «Пламя Парижа», «Лебединое озеро», «Корсар», «Спящая красавица», «Лауренсия», «Жизель, или Вилисы», «Привал кавалерии», «Тщетная предосторожность», «Класс концерт», «Сильфида».

В 2015 году дебютировал как хореограф — на сцене Концертного зала «Барвиха Luxury Village» прошла премьера «Балета № 1» в его постановке. В 2016 году выпустил три одноактных балета «Морфий», «Слепая связь» и «Болеро», которые вошли в репертуар Михайловского театра. В мае 2016 года балет «Любовь есть везде» в хореографии Ивана Васильева был показан на сцене Большого театра России.

Вход на мероприятия бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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