Прямая транлсяция "Бармалея" с сурдопереводом в Театре Эстрады Райкина

В Театре Эстрады им. А.Райкина пройдет первая в мире онлайн-трансляция спектакля «Бармалей» с переводом на русский жестовый язык. За два года существования проекта #ТЕАТРБЕЗГРАНИЦ в Театре Эстрады им. А. Райкина в несколько раз увеличилось число глухих и слабослышащих зрителей. Кроме того, в театр приходят заинтересованные сообщения от потенциальных зрителей из Мурманска и Казани, из Воронежа и Саратова.

Поэтому естественным развитием проекта #ТЕАТРБЕЗГРАНИЦ становится онлайн трансляция спектакля с переводом на русский жестовый язык. Подобная акция, которую проводит Театр Эстрады и портал Культура.РФ, пройдет впервые в России.

8 декабря 2019 года на портале Культура.РФ, на сайте театра и в социальных сетях пройдет трансляция мюзикла для всей семьи «Бармалей» по мотивам сказок К.Чуковского. Как всегда, в зале специально выделенные места займут ребята с особенностями здоровья. Но 8 декабря к ним, с помощью современных технологий, присоединится огромная русскоязычная аудитория во всем мире.

Переводчик-синхронист – Оксана Буцык.

Начало трансляции на Youtbe канале Театра Эстрады в 12.00 Трансляция можно будет так же посмотреть на сайте Культура.рф и в группе в Одноклассниках. Ждем вас на трансляции. Присоединяетесь к нам онлайн и приходите в Театр Эстрады.