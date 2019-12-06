2019-12-06T16:37:24+03:00
Досуг

Прямая транлсяция "Бармалея" с сурдопереводом в Театре Эстрады Райкина

Подобная акция пройдет впервые в России
Поделиться:
8 декабря 2019 года на портале Культура.РФ, на сайте театра и в социальных сетях пройдет трансляция мюзикла для всей семьи «Бармалей»8 декабря 2019 года на портале Культура.РФ, на сайте театра и в социальных сетях пройдет трансляция мюзикла для всей семьи «Бармалей»
Изменить размер текста:

В Театре Эстрады им. А.Райкина пройдет первая в мире онлайн-трансляция спектакля «Бармалей» с переводом на русский жестовый язык. За два года существования проекта #ТЕАТРБЕЗГРАНИЦ в Театре Эстрады им. А. Райкина в несколько раз увеличилось число глухих и слабослышащих зрителей. Кроме того, в театр приходят заинтересованные сообщения от потенциальных зрителей из Мурманска и Казани, из Воронежа и Саратова.

Поэтому естественным развитием проекта #ТЕАТРБЕЗГРАНИЦ становится онлайн трансляция спектакля с переводом на русский жестовый язык. Подобная акция, которую проводит Театр Эстрады и портал Культура.РФ, пройдет впервые в России.

8 декабря 2019 года на портале Культура.РФ, на сайте театра и в социальных сетях пройдет трансляция мюзикла для всей семьи «Бармалей» по мотивам сказок К.Чуковского. Как всегда, в зале специально выделенные места займут ребята с особенностями здоровья. Но 8 декабря к ним, с помощью современных технологий, присоединится огромная русскоязычная аудитория во всем мире.

Переводчик-синхронист – Оксана Буцык.

Начало трансляции на Youtbe канале Театра Эстрады в 12.00 Трансляция можно будет так же посмотреть на сайте Культура.рф и в группе в Одноклассниках. Ждем вас на трансляции. Присоединяетесь к нам онлайн и приходите в Театр Эстрады.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
1 декабря в торговом комплексе «Невский Центр» открылся первый в Петербурге магазин одной из крупнейших в России парфюмерных сетей «Золотое Яблоко»
13-15 декабря посетителей ТК ждет праздничная программа, приуроченная к официальному открытию парфюмерного супермаркета
Новости 24
Метро «Международная» наводнили пожарные
В Ленобласти охотники спасли лося-великана, провалившегося под лед
«Зенит» уверенно обыграл «Динамо» и на мажорной ноте ушел на зимний перерыв в РПЛ
«Фанат не преступник»: Болельщики «Зенита» покинули вираж во время матча с «Динамо»
На Елагином острове откроют каток с 7 декабря
«Зенит» громит «Динамо» со счетом 3:0 после первого тайма
Поезд «Аллегро» внезапно дал сбой на пути в Петербург
Петербуржцы негодуют из-за перекрытия КАД в районе Пулково
В Петербурге осудили двух экс-полицейских, вступивших в банду мошенников
Суд постановил вернуть обветшалую «Апрашку» Петербургу
Строители метро столкнулись с огромным валуном на станции «Юго-Западная»
Новый генплан Петербурга утвердят в 2020 году
Уровень воды в Неве поднялся до критической отметки
Петербург сковали 8-балльные пробки
Обманутые дольщики устроили затор на Суворовском проспекте в Петербурге
124,6 тысячи рублей за квадратный метр: Цены на квартиры в Петербурге обновили исторический рекорд
Вход в Эрмитаж 7 декабря будет бесплатный в честь дня рождения
Более 4 тысяч пьяных водителей поймали в Петербурге с начала года
Подземный багги из Петербурга отправили на испытания в Якутию
За потерю бюджета чиновники Ленобласти будут платить из своего кармана
Премьер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух получил от Эрмитажа камень Чингисхана