2019-12-06T17:47:13+03:00
Новости компаний

МегаФон открыл первый Experience store в Москве

Магазин расположился в торговом центре «Метрополис»
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МегаФон открыл первый Experience store в Москве.МегаФон открыл первый Experience store в Москве.
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МегаФон открыл первый Experience store с фокусом на цифровой опыт клиентов в торговом центре «Метрополис». Уже в первые недели работы магазин показал более высокие продажи мобильного оборудования, портативной техники и аксессуаров по сравнению с традиционными салонами.

- Experience store – новый формат салонов продаж, - объяснили в компании. - Его площадь - в четыре раза больше традиционных салонов связи МегаФона. Смартфоны и планшеты представлены на открытых витринах – покупатели могут без участия консультанта выбрать модель, которая им подходит. Магазин также оснащен интерактивными ценниками, таким образом оплатить покупки можно на кассах самообслуживания.

Experience store состоит из пяти тематических зон, посвященных смартфонам, технологиям «умного» дома, ТВ и геймингу, путешествиям и здоровому образу жизни, а также увлечениям детей. В магазине можно протестировать VR-очки, X-box, МегаФон ТВ, самостоятельно настроить гаджеты «умного» дома, получить консультацию о b2b-продуктах и подключить их.

- Раньше клиенты часто приходили в магазин, чтобы выбрать новый тариф, сим-карту или настроить телефон. Теперь запрос покупателя гораздо шире: он хочет посмотреть, как работают новые устройства и технологии, протестировать их – и мы даем такую возможность, - рассказал коммерческий директор МегаФон Влад Вольфсон. - Новый подход к обслуживанию клиентов позволит увеличить продажи по сравнению со стандартными салонами розницы. И первые недели работы Experience store подтверждают наши прогнозы.

В ТЕМУ

До конца года МегаФон обновит 100 салонов в разных регионах России, в следующем - еще 300 магазинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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