Летающий кит и свет от «оскоровского» сценографа: «Мумий Тролль» показал в Петербурге новогоднее шоу

Рокопопс и группа Мумий Тролль продолжают шествие по планете. Сразу после заокеанских выступление Лагутенко и сотоварищи отправились в новогоднее путешествие по российским городам. Первое большое поздравление с наступающим прилетело 5 декабря в Санкт-Петербург. И это был не только полный sold-out в Ледовом, но и настоящая Фантастика на сцене.

Программу «С Новым годом, Крошка!» готовили целый год, с группой работала международная команда видео-операторов, художников-сценографов, программистов, декораторов и даже архитекторов, которые в итоге создали не просто шоу, а новую концертную реальность Мумий Тролля.

Режиссером шоу стал Papa Chi.Фото: Ирина БЫСТРОВА

На огромных подвижных экранах, с которых прекрасно читалась картинка даже с самого дальнего сектора в Ледовом, можно было порассматривать отрывки из специально отснятых к этому шоу роликов. Музыканты Мумий Тролля предстали в различных образах. И заслуженному пану Пунгину (барабанщик группы Мумий Тролль, - примеч.Авт.) и самому Илье Игоревичу пришлось освоить и цирковую эквилибристику, и подводное плавание. Но раскрывать всех секретов мы не будем - впереди у группы еще большой сольник в Москве в ВТБ Арене стадиона «Динамо» 12 декабря!

На огромных подвижных экранах зрители увидели все подвиги участников группы.Фото: Ирина БЫСТРОВА

Скажем лишь, что этот новогодний концерт полноправно можно называть подарком для всех поклонников группы. И не только за исполнение лучших композиций с альбомов разных лет, но и за нереальное визуальное и световое шоу. Кстати, режиссером программы выступил Papa Chi (помните трек Мумий Тролля "3 раза"?), за видеоэффекты отвечала студия PepeFX, а художником по свету и сценографом стал именитый мастер своего дела Айнарс Пастарс, создающей инновационные световые решения для церемоний Oscar и Grammy, телевизионного шоу Голос и танцевального проекта So You Think You Can Dance?

Подготовка программы «С Новым годом, Крошка!» длилась почти год. Фото: Елена БЛЕДНЫХ

Сложно в это поверить, но в этом году песне «С Новым годом, Крошка!» 21 год, и она, конечно, тоже прозвучала на концерте и была подхвачена голосами 10 тысяч зрителей Ледового. Впрочем, как и остальные нетленки Мумий Тролля: «Владивосток 2000», «Забавы», «Невеста?» и до глубины души пронзительные «Дельфины» на десерт. За кулисы, а точнее в новый, 2020 год, Лагутенко, поддерживающий кампании Всемирного фонда дикой природы, уходил символично - с огромным светящимся китом, который несколько минут до этого парил над зрительным залом.