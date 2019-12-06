2019-12-09T10:52:46+03:00
Общество

Фонд «Старость в радость» и компания Essity подвели итоги эстафеты добрых дел

Акция проходила с 1 по 31 октября в Москве и Санкт-Петербурге
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Фонд «Старость в радость» и компания Essity подвели итоги эстафеты добрых дел. Фото предоставлено компанией Essity.Фонд «Старость в радость» и компания Essity подвели итоги эстафеты добрых дел. Фото предоставлено компанией Essity.
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Завершилась благотворительная кампания, организованная фондом помощи пожилым людям «Старость в радость» при поддержке международного производителя товаров для гигиены и здоровья Essity. В течение октября жители Москвы и Санкт-Петербурга могли посодействовать сбору средств или товаров категории «Уход при недержании» для подопечных фонда, приняв участие в акциях партнеров эстафеты добрых дел – сети социальных аптек «Столичка» и сети супермаркетов «Перекресток».

В результате акции под слоганом «У заботы есть имя» удалось собрать 365 000 рублей на благотворительные цели фонда «Старость в радость».

546 упаковок продукции «Уход при недержании» удалось собрать в результате еще одной благотворительной акции «Ваша любовь – в вашей заботе».

Фото предоставлено компанией Essity.

Фото предоставлено компанией Essity.

- Мы благодарны фонду «Старость в радость» за доверие и возможность помогать им в таком благородном деле, - сказал генеральный директор компании Essity Карен Акопян. - Для Essity участие и поддержка подобных инициатив позволяет вносить свой вклад в достижение цели устойчивого развития ООН – обеспечивать здоровый образ жизни и содействовать благополучию для всех людей в любом возрасте. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы позволить большему количеству людей вести полноценную достойную жизнь.

Благотворительные проекты, в которых много лет участвует компания Essity и бренд TENA, не только помогают фонду «Старость в радость» обеспечивать своих подопечных необходимыми гигиеническими товарами, но и поднимают острые вопросы о важности поддержки людей, столкнувшихся с недержанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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