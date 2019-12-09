Виталий Милонов предложил отказаться от реагентов во время зимней уборки улиц в Петербурге

Несколько лет петербуржцам удавалось сберечь зимнюю обувь – химические реагенты не использовали в городе с 2016 года. Однако этой зимой в Северной столице решили снова бороться с гололедом старым-добрым способом. На текущий зимний сезон Петербург уже закупил 100 тонн реагента. Ранее власти города заявили, что применять их будут в меру, чтобы не навредить горожанам. Впрочем, вопрос, нужно ли их применять, актуален зимой и для других городов нашей страны. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что такой вид борьбы с последствиями зимы стоит пересмотреть по всей стране. И отказаться от реагентов. И дело не только в испорченной обуви. Но и в более глобальных вещах – вреде экологии и здоровью людей.

– Каждую зиму мы сталкиваемся с проблемой чрезмерного использования реагентов. И сейчас мы должны это, наверное, переосмыслить. И просчитать, какой способ противооблединительной обработки мы в городе готовы использовать, – рассказал «КП-Петербург» Виталий Милонов.

Кроме того, депутат уверен, что большинству петербуржцев не нравится ходить по снегу, смешенному с химикатами и песком. Да и вид от такой обработки вовсе не зимний – одна грязь. Но для понимания картины, необходимо провести опрос в каждом регионе, который покажет позицию их жителей.

– Не всем нужен зимой город в черном цвете, выскобленный снег и уничтоженный лед. Многие люди нормально относятся к тому, что зимой дорожки будут просто белого цвета. Предположим, с гранитной крошкой. И видна большая разница, когда ты попадаешь на улицу, которая посыпана солью с песком. Она выглядит ужасно, – добавил Виталий Милонов.

К слову, метод посыпания тротуаров и дорог гранитной крошкой используют наши соседи-финны. От реагентов в большинстве цивилизованных стран отказались, говорит депутат. И наша страна должна пойти по тому же пути. Кроме того, Виталий Милонов призывает задуматься о влиянии реагентов на здоровье человека и окружающую среду.

– Экологи свой вердикт уже давно вынесли. И он не в пользу реагентов. Все говорят, что использовать соль в таких количествах вредно и опасно для людей. Потому что она, растворяясь в воде, по мере высыхания становится пылевой структурой, разносится ветром, попадает в наши легкие, в глаза, – объясняет депутат Госдумы.

Виталий Милонов уже направил обращение к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиру Якушеву с просьбой разработать правила и рекомендации для городских коммунальных служб, которые исключают возможность применять зимой реагенты.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Юрий Шевчук, эколог, руководитель Северо-Западной общественной организации «Зеленый крест»:

– Нужно для каждого места в городе – для каждой улицы, для каждого сквера и двора – сделать свой регламент посыпки. Например, в парке не надо посыпать ни солью, ни песком. А лучше всего золой. Она не повредит растениям во время оттаивания. А вот междворовые территории лучше всего посыпать песком, ведь там есть и детские площадки с песочницами. А солью не надо – ведь и дети, и взрослые, и животные там гуляют. И будут повреждать одни обувь, а другие – лапы. На скоростных трассах нужны особые антигололедные реагенты, а на обычных дорогах можно употреблять соль в виде раствора.

Соль и песок сами по себе не вредят человеку, ведь мы ходим по пляжу соленого моря и не жалуемся. Они представляют опасность, когда оказываются именно в урбанистической среде. Когда они соединяются с крошками асфальта, кусочками шин, выхлопными газами, штукатуркой и краски со стен. И весной поднимаются пылевые бури из всех этих опасных компонентов, а половина населения страдает от аллергии. Это может вызвать астму, осложнения. С другой стороны, если не использовать соль и песок, на гололеде люди падают и получают травмы. Для пожилых людей перелом шейки бедра может обернуться летальным исходом. И взвесить на весах это невозможно.

НА ЗАМЕТКУ

Куда обращаться, если вашу улицу плохо убирают:

- горячая линия для приема сообщений о зимней уборке принимает звонки круглосуточно: 576-14-83;

- круглосуточный телефон дежурной службы Комитета по благоустройству: 314-60-13;

- с 9:00 до 20:00 можно обращаться в Жилищный комитет, ответственный за уборку дворов: 710-44-54;

- написать обращение можно и в официальных группах вашего района в соцсетях.