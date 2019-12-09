Банк УРАЛСИБ начал работу через платформу Транзит 2.0
БАНК УРАЛСИБ начал обслуживание корпоративных клиентов через платформу Транзит 2.0 Национального расчетного депозитария.
Как пояснили в компании, Транзит 2.0 – это экосистема, в которую входят, с одной стороны, корпорации, крупные холдинги, а с другой – их расчетные банки.
- Эта технология позволит сократить корпоративным клиентам существенные расходы на обслуживании системы «банк-клиент» и предоставит дополнительный канал автоматического обмена финансовыми сообщениями и иными документами между корпорациями и банками, - добавили в УРАЛСИБ.
Технология Транзит 2.0 особенно привлекательна для корпораций и холдингов с разветвленной структурой платежей, большим количеством расчетных счетов и юридических лиц. Клиентам проще, удобнее и дешевле взаимодействовать с банками по унифицированным каналам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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