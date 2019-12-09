2019-12-09T15:58:12+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ начал работу через платформу Транзит 2.0

Эта технология позволит сократить корпоративным клиентам расходы на обслуживании системы «банк-клиент»
Поделиться:
Банк УРАЛСИБ начал работу через платформу Транзит 2.0.Банк УРАЛСИБ начал работу через платформу Транзит 2.0.
Изменить размер текста:

БАНК УРАЛСИБ начал обслуживание корпоративных клиентов через платформу Транзит 2.0 Национального расчетного депозитария.

Как пояснили в компании, Транзит 2.0 – это экосистема, в которую входят, с одной стороны, корпорации, крупные холдинги, а с другой – их расчетные банки.

- Эта технология позволит сократить корпоративным клиентам существенные расходы на обслуживании системы «банк-клиент» и предоставит дополнительный канал автоматического обмена финансовыми сообщениями и иными документами между корпорациями и банками, - добавили в УРАЛСИБ.

Технология Транзит 2.0 особенно привлекательна для корпораций и холдингов с разветвленной структурой платежей, большим количеством расчетных счетов и юридических лиц. Клиентам проще, удобнее и дешевле взаимодействовать с банками по унифицированным каналам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Банк "УРАЛСИБ"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Один человек пострадал при возгорании маршрутки на Большеохтинском мосту
Буфеты компании, отравившей сотрудников «Леруа Мерлен», снова закрыли в Петербурге
Эрмитаж придумал, как решить проблемы с очередями
За убийство поленом из-за ребенка мужчина получил 8 лет тюрьмы
МЧС предупреждает об усилении ветра и мокром снеге в Петербурге и Ленобласти
Заслуженный ученый Алексей Цамутали попал в реанимацию с травмой головы
«Монета небывалой редкости»: за рубль с трещиной просят 999 миллионов
Две гранаты нашли при сносе гаражей в Петербурге
На парковке в «Пулково» женщину придавил ее же автомобиль Porche Сayenne
Олимпийская чемпионка Оксана Казакова – о решении WADA: «Нужны активные шаги государства»
Следом за блокадной булочной в Петербурге закрывают культовую чебуречную
Психически больной парень изрезал ножом свою бабушку в Ленобласти