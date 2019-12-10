Оглашение приговора обвиняемым в теракте в метро в Петербурге 3 апреля 2017 года: Онлайн-трансляция из зала суда

Взрыв 3 апреля 2017 года в петербургской подземке, на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом», погубил 15 человек и покалечил еще более полусотни пассажиров. 16-ым погибшим стал Акбаржон Джалилов, который, по мнению следствия, прошел террористическую подготовку в Сирии, смастерил две бомбы (одну привел в действие в вагоне, вторую оставил на «Площади Восстания») и начал собирать третью.

Прошлой весной на скамье подсудимых Ленинградского окружного военного суда (ныне 1-й Западный. – Прим. ред.) под суровым взором коллегии из трех судей во главе с Андреем Морозовым оказались 11 человек, которые якобы помогали Джалилову деньгами и делом, а также должны были доделать третье СВУ. Все как один утверждают, что к теракту и террористическим организациям отношения не имеют. Адвокаты настаивают на том, что неопровержимых доказательств обвинение не представило.

Тем не менее, того, что есть, по мнению прокурора Надежды Тихоновой, хватило для того, чтобы запросить четыре пожизненных срока. Братьев Акрама и Аброра Азимовых и Ибрагимжона и Махамадюсупа Эрматовых просят навсегда посадить в колонию особого режима. Содику Ортикову просят назначить 28 лет «строгача», Махамадюсуфу Мирзаалимову – 27 лет с двумя годами ограничения свободы. Азамжон Махмудов, Сейфулла Хакимов, Бахрам Эргашев, Дилмурад Муидинов – по 27 лет строгого режима. Единственной женщине на скамье подсудимых, Шохисте Каримовой, предлагают дать 20 лет общего режима. Также каждому просят присудить по миллиону рублей штрафа.

Трагедия в метро произошла 3 апреля 2017 года.Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня, 10 октября, в 13:00 в 1-ом Западном окружном военном суде огласят приговор. «Комсомолка» следит за происходящим из зала суда. Следите за нашей онлайн-трансляцией с 12.00.

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