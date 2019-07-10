«О, ребята, там метро взорвали!»: В Петербурге обвиняемые в теракте начали давать показания

В Петербурге начался допрос обвиняемых во взрыве метро. На скамье подсудимых оказались 11 человек. Часть из них после трагедии была задержана в Москве, часть в Северной столице в квартире на Товарищеском проспекте. Все они – уроженцы Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, многие из Оша. Вину свою все отрицают и лишь один из них не скрывает, что был знаком со смертником Акбаржоном Джалиловым. Напомним, что террорист скончался 3 апреля 2017 года в результате взрыва на перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт». Также погибли 15 пассажиров, 67 человек получили ранения.

"Я ДАЖЕ НАМАЗ НЕ СОВЕРШАЛ"

Спустя три месяца рассмотрения уголовного дела суд перешел к допросу обвиняемых. Первым взял слово 40-летний уроженец Киргизии Бахрам Эргашев. Для солидности мужчина надел очки и начал рассказ. В Петербурге впервые приехал за две недели до теракта. Дома на родине его ждут мать, жена и трое детей. По его словам, он единственный кормилец в семье, поэтому уехал в Россию на заработки.

Бахрам Эргашев (в центре) приехал в Петербург за две недели до терактаФото: Олег ЗОЛОТО

- Я позвонил другу, спросил, есть ли работа, - пояснил через переводчика Эргашев. – Он мне предложил заниматься ремонтом в банке «Плаза», проводить отделочные работы. Я прилетел в Петербург, он меня встретил в аэропорту. Вместе с ним мы поехали в квартиру на Товарищеском переулке, где он жил.

Одноклассники заявили, что снимали квартиру у братьев Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматовых. Платили в месяц по четыре тысячи рублей. У них была временная регистрация, но они даже не помнят, в каком именно доме. Там они ни разу не были. С ними жили еще четверо обвиняемых. Но, по словам одноклассников, они пересекались только по вечерам. А все общение сводилось к "привет-как дела". Именно в этой квартире, в кладовке, по версии следствия, хранилась самодельная бомба, с помощью которой обвиняемые планировали теракт.

Эргашев не признает свою вину в терактеФото: Олег ЗОЛОТО

- Мы работали с 10 до 8 вечера, часто задерживались, иногда приходили домой часа в два ночи, - пояснил Эргашев. – В кладовку я никогда не заглядывал. Остальных людей не знал. Вещи свои хранил под кроватью. Самодельных взрывных устройств не видел. Разговоров о терактах при мне никогда не было.

"Я ОСУЖДАЮ ТЕРАКТ"

Когда произошел теракт Эргашев вмест с Хакимовых работали, по их словам, до глубокой ночи.

- О теракте я узнал 3 апреля после обеда на работе: один из рабочих прочитал в интернете и сказал: "О, ребята, там метро взорвали", - пояснил Эргашев. – Сам я не религиозный человек. Намаз никогда раньше не совершал, только после задержания начал. Меня никто не вербовал. Все, кто жил со мной, из обычной семьи, у меня не было времени на такие разговоры. Никто не произносил слово "терроризм". Я категорически отрицательно отношусь к произошедшему взрыву, я против всего этого. Там погибли невиновные люди.

Смертника Джалилова Эргашев, по его словам, он не знал. К слову, кроме СВУ в кладовке, силовики нашли следы гексогена на куртке Эргашева. Также взрывчатка присутствовала на смывах, которые брали у обвиняемого в СИЗО. Сам он заявил, что его куртку не опечатали, поэтому он считает, что гексоген – дело рук силовиков. При этом факт того, что у него брали смывы рук, не отрицает.

Процесс ведет коллегия судейФото: Олег ЗОЛОТО

- Я не виновен, у меня семья, у меня дети: две девочки и мальчик. Я приехал, чтобы зарабатывать деньги для них, - взмолился обвиняемый. - Это ложь, я этих преступления не совершал. Я не имею отношения к бомбе. Я не знаю, как ее изготовить. У меня 11 классов образования. Мессенджерами я не пользовался. У меня не было телефона, звонил я только с мобильного Хакимова. Я единственный кормилец в семье. Моя жена не работает, смотрит за нашими детьми.

"МЫ САМИ ОБРАЩАЛИСЬ В ПОЛИЦИЮ"

Одноклассник Эргашева Сефулл Хаккимов представил суду ту же картину. У Сефулла также жена и трое маленьких детей: две дочери и сын. Правда, в Петербурге он был уже пять раз. Последние его поездки были неудачными – не нашел работу, заболел и вернулся на родину. В последний раз приехал в январе 2017 года «по приглашению на работу от Сереги». Жил сначала на Энергетиков. Но потом арендную плату подняли, и он остался на улице. Жил пару дней у своего знакомого земляка. Тот и нашел квартиру на Товарищеском проспекте. В тот момент там были только братья Эрматовы и их отец.

- Я платил им также четыре тысяч рублей, - пояснил Хакимов. – Они мне показывали эту кладовку. Сказали, что на нижней полке стоит коробка с инструментами. Сверху были гвозди, на которую все вешали верхнюю одежду. Я тоже туда вешал первое время. Но потом отец Эргашевых уехал. Шкаф освободился, и я туда больше свою куртку не вешал.

Хакимов (справа) уверяет, что не знал смертникаФото: Олег ЗОЛОТО

В отличие от одноклассника Хакимов делает намаз с детства. Но на вопрос, хусит он или суннит, ответить не смог, заявив, что не разбирается в этом.

- Мое отношение к теракту: я сожалею, погибли много людей, это большой грех, - заявил обвиняемый. - У меня семья и дети, в 35 лет я перенес инфаркт. С тех пор у меня инвалидность. Жена тоже больная, не работает. Я не верю, что люди, жившие со мной, изготовили бомбу. Я этого тоже не делал.

К слову, после теракта жившие на Товарищеском проспекте обвиняемые сами обращались в полицию. У Эрматова Ибрагима после взрыва пропал брат, оставив при этом свою машину открытой. Поэтому он написал заявление в полицию. Перед приездом домой силовиков попросил прибраться в квартире.

- Я в ту кладовку забросил лишние тапочки, потому что Ибрагим сказал в полиции, что нас в квартире живет четыре человека, - пояснил Хакимов. – Когад закидывал тапочки туда, видел там коробку с инструментами. Бомбу не видел.

Теракт унес жизни 15 пассажиров. Фото: ГСУ СК России

Свою вину Хакимов отрицает.

- Я пользовался только социальной сетью «Одноклассники» и мессенджером «WhatsApp», но у себя на родине, другими мессенджерами не пользовался, - пояснил Хакимов. – Джалилова я не знал. После теракта его показывали по новостям. Ибрагим Эрматов, увидев его по телевизору, сказал: «Я знаю этого парня. Я когда-то с ним работал». Я не признаю вину, никогда такими делами не занимался. У меня в уме не укладывается, что такое можно совершить. Это не мое преступление. Я никакой не террорист. Я не знаю, как изготовить бомбу.

По версии следствия, обвиняемые в теракте использовали две арендованных квартиры – на Товарищеском и на Гражданском: в них хранили взрывчатку. За парадной на Товарищеском вели круглосуточное наблюдение. В случае неудачного теракта или раскрытия у сообщников Джалилова были готовы пути отхода: они вычислили "слепые зоны" камер уличного видеонаблюдения. 1 апреля Джалилову сообщили, что пора. Джалилов ответил, что уже выбрал место для самоподрыва – метро. Уже после взрыва у сообщников Джалилова нашли пистолеты, гранаты, патроны, тротиловые шашки и детонаторы.

Это первый снимок с места трагедии. Таким въехавший на станцию поезд увидели пассажиры, стоящие на платформе Фото: ДТП и ЧП (Вконтакте)

Акбарджон Джалилов прошел подготовку в Сирии, а затем вместе с обвиняемыми вошел в сообщество известного международного террориста Сирожиддина Мухтарова. Связь члены сообщества поддерживали через мобильники и соцсети, для конспирации использовали прозвища и анонимные электронные кошельки, часто меняли сим-карты. Сообщество держалось на дружественных связях и жесткой иерархии.

Азамжон Махмудов, по версии следствия, обеспечивал Джалилова и других членов сообщества инструкциями по сборке бомб, контролировал преданность подчиненных, распределял обязанности и вербовал. Эрматов и Аброр Азимов якобы вовлекали в группировку новых членов.

Дом на Товарищеском проспектеФото: Александр ГЛУЗ

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