Новогодний подарок: 14 декабря в Петербурге открывается новый «Галамарт»

В ближайшую субботу, 14 декабря, в Санкт-Петербурге состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт». Как нельзя кстати в преддверии новогодних праздников!

Фото предоставлено компанией Галамарт.

В новом «Галамарте» по адресу Индустриальный пр-т, 24, лит. А можно будет купить не только подарки любимым, но и украшения для елки, карнавальные костюмы и многое другое. В честь праздничного открытия будут действовать и ШОК-цены на товары для дома: стиральный порошок LOSK, швабра или подушка – всего за 99 рублей, сушилка для белья – 249 рублей, литая сковорода – 319 рублей. За каждые потраченные 500 рублей можно будет получить скидочную карту на 15% - скидка действует с 15 по 29 декабря.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

А в 19.00 будет возможность получить отличные подарки! Набор столовой посуды, погружной блендер, утюг с отпаривателем, а главное – сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

СПРАВКА

В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома - инструменты, технику, текстиль, посуду, игрушки и многое другое. За один поход в магазин можно купить все необходимое, причем по очень доступным ценам!

Часы работы магазина: 10.00-22.00

Праздничное открытие: 14 декабря с 10.00 до 19.00