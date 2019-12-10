2019-12-10T19:34:23+03:00
Общество

Пира на костях не будет: В павильоне напротив Пискаревского кладбища вместо ресторана появится музей

В долгом споре бизнеса и города наконец поставлена жирная точка
Сергей ВОЛЧКОВ
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Ресторанчик в бывшем цветочном павильоне напротив Пискаревского кладбища появился еще в конце ноября.Ресторанчик в бывшем цветочном павильоне напротив Пискаревского кладбища появился еще в конце ноября.Фото: Артем КИЛЬКИН
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История с рестораном, который некий предприимчивый деятель открыл в бывшем цветочном павильоне напротив Пискаревского блокадного кладбища, расколола петербуржцев на два лагеря. Одни назвали идею кощунственной и недопустимой, другие не увидели в ней ничего плохого – только возможность перекусить и погреться после долгой дороги.

Сегодня, 10 декабря, в споре общественников, бизнеса и простых жителей жирную точку поставил Смольный. В городской администрации сообщили, что ресторан работу уже прекратил, а на месте холодильников, столиков и стеллажей с посудой в скором времени появится музейная экспозиция. С такой инициативой выступил Анатолий Бернштейн – создатель выставочного комплекса «Ленрезерв», где представлены автомобили, военная техника и другие артефакты времен Великой Отечественной войны.

- В помещении площадью 250 квадратных метров он намерен разместить экспозицию, тематически связанную с блокадой Ленинграда, - сообщает пресс-служба Смольного. = Ожидается, что выставка будет развернута к 75-летию Победы – к 9 мая 2020 года, но не исключено, что первые экспонаты появятся уже к 27 января 2020 года – к 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Павильон уже выкупили, бывшему собственнику и арендатору выплатили все положенные компенсации. Дело осталось за малым – пройти процедуру регистрации и приступить к работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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