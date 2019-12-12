2019-12-12T14:16:07+03:00
Здоровье

С заботой о читателях: В номере «Комсомолки» в Петербурге 13 декабря 2019 года будет вложена медицинская маска

А пока поговорим о самых действенных мерах профилактики гриппа и ОРВИ
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Берегите себя и тех, кто рядом!Берегите себя и тех, кто рядом!
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На сайте Роспотребнадзора по Санкт-Петербург проходил опрос: «Носите ли вы медицинскую маску в сезон ОРВИ и гриппа в общественных местах?»

И вот итог: 14 процентов опрошенных выбрали ответ «нет, не ношу, стесняюсь», 30 процентов ответили «да, ношу, забочусь о своем здоровье и здоровье окружающих», однако большая часть, а это 55 процентов, проголосовала за вариант «нет, не ношу, не считаю это эффективной мерой профилактики гриппа».

А между тем среди прочих средств профилактики маски занимают особое место.

- Основным путем передачи вируса гриппа являются капли, выделяемые из дыхательных путей при речи, кашле и чихании, - говорят специалисты Роспотребнадзора. - Любой человек, находящийся в пределах одного метра с больным, у которого проявляются симптомы гриппа, рискует заразиться.

Вот тут как раз и нужны маски, так как они ограничивают распространение вируса. Маски могут быть одноразовыми или применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Сегодня производители предлагают варианты с трех- и даже четырехслойной защитой, которая препятствует попаданию как минимум 90 процентов бактерий и микробов. Внутренний слой состоит из специального фильтрующего материала, а внешние слои - из гипоаллергенных нетканых материалов, приятных на ощупь, не раздражающих и не травмирующих кожу. Удобные ушные петли и гибкий носовой фиксатор современных масок обеспечивают плотное прилегание к лицу. При этом не затрудняется дыхание, не возникает ощущение конденсата (присутствия влаги).

Правила:

- старайтесь не касаться маски, а если коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую

- не используйте вторично одноразовую маску

- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы

- маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.

ВНИМАНИЕ!

В номере «КП» от 13 декабря вас ждет презент - подарок от ООО «Маска» - одного из крупных российских производителей медицинских одноразовых масок. Будьте здоровы! Берегите себя и тех, кто рядом! По вопросам приобретения обращайтесь по тел. 8 (812) 670-80-80, e-mail: info@senserussia.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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