Закон о запрете крутить рекламу в кинотеатрах дольше 10 минут направили в Госдуму

Проект закона, который загонит рекламные ролики в кинотеатрах хоть в какие-то рамки, приняли в Петербурге в окончательном чтении. Теперь федеральная инициатива культурной столицы направлена на суд Госдумы.

Документ вносит поправку в закон «О рекламе». Если его поддержат на уровне страны, то в законе появится абзац следующего содержания:

«Реклама перед началом кино- или видеосеанса не может превышать 10 минут. Не допускается демонстрация рекламы после установленного времени начала кино- или видеосеанса».

Это значит, что надоедливая реклама перед началом фильма не сможет длиться дольше 10 минут. Кроме того, кинотеатры обяжут печатать на билетах реальное время начала показа, а не время старта череды рекламных роликов, как делается сейчас. На сегодня же запрещено только делать рекламные паузы только во время киносеансов, но не накануне.

– Человек в ожидании фильма вынужден смотреть всякую дребедень: рекламу напитков, подгузников, шампуней и подарочных карт, – пояснил инициатор поправки, депутат Денис Четырбок. – Причем 20-25, а иногда и вовсе 30-40 минут.

С идеей сберечь время и нервы зрителей депутаты Петербурга выступили еще в конце октября. Изначально речь шла не о 10, а о 20 рекламных минутах. Толчком стал скандал в одном из кинотеатров города, который закончился судебным процессом: зрительницу возмутило, что ей вместе с ребенком пришлось 15 минут ждать начала мультика. Районный суд истицу поддержал и согласился с тем, что на билете нужно указывать реальное время начала сеанса. Вот только горсуд его решение отменил.

Поправка о 10 минутах позволит избежать разночтений, а заодно «повысит качество услуг и защиты прав потребителей», дисциплинирует рекламодателей и не даст кинотеатрам злоупотреблять рекламой.

Авторы поправки рассчитывают на поддержку на уровне страны: зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов уже заявил, что навязывание рекламы вместо кино – «это несправедливо по отношению к зрителю».