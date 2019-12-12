2019-12-12T13:43:25+03:00
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Студенты Петербургского университета технологии и дизайна выиграли чемпионат Worldskills по трем компетенциям

В Санкт-Петербурге подвели итоги V открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
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Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.
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Церемония награждения победителей прошла в ТКЗ «Карнавал» Санкт-Петербургского дворца творчества юных 8 декабря. Соревнования проходили по 22 компетенциям, победители в каждой из них будут представлять Петербург на Национальном чемпионате «Молодые профессионалы».

Студенты Инженерной школы одежды (колледж) Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) завоевали два золота и одно серебро сразу по трем компетенциям из пяти: «Цифровой модельер», «Исполнитель художественно-оформительских работ», «Технология моды». Востребованность соответствующих направлений подготовки по данным компетенциям комментирует Директор инженерной школы одежды СПбГУПТД Вера Фортуна: «Цифровой модельер» и «Технология моды» - это компетенции творчества и дизайна WorldSkills. Ежегодно количество обучающихся по соответствующим профилям в колледжах Университета промышленных технологий и дизайна растет. Если еще 5 лет назад среднее профессиональное образование по профилю дизайн и конструирование швейных изделий получали 750 студентов, то по итогу 2019 года их практически 1500. Это обусловлено перспективностью творческой профессии в условиях внедрения новых технологий в отрасль. Технологи и дизайнеры сегодня – это специалисты, понимающие стиль высоких технологий, делающие акцент на рациональность, функциональность, экологичность.»

Стоит отметить, что сам Университет промышленных технологий и дизайна, поддерживая движениеWorldSkills, с 19 ноября 2019 года в рамках Нацпроекта «Демография» реализует программу проекта Ворлдскиллс Россия «Навыки мудрых» по бесплатному профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста по компетенции «Графический дизайн».

ИСТОЧНИК KP.RU

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