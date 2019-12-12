Банк УРАЛСИБ расширил доступ к программе семейной ипотеки с господдержкой

Банк УРАЛСИБ включил в программу ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми новую категорию клиентов. Так, заемщиком по данной программе теперь могут выступать клиенты, имеющие ребенка-инвалида, который рожден не позднее 31 декабря 2022 года. При этом не имеет значения общее количество детей в семье. Также не важна группа инвалидности и то, когда ребенок ее получил. Кроме того, ребенок может быть усыновленным (удочеренным).

- Расширение доступа к программе связано со вступлением в силу Постановления Правительства № 1396 от 31 октября 2019 года о дополнении условий программы господдержки семей с детьми, - добавили в Банке.

Также Программа (срок кредитования - от 3 до 30 лет, минимальный размер первоначального взноса - 20% от стоимости приобретаемой недвижимости) по-прежнему распространяется на заемщиков, имеющих двух и более детей, с условием что второй и последующие дети рождены в с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Принять участие в программе могут граждане РФ в возрасте от 18 до 70 лет на дату окончания срока кредитования, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории РФ. Стаж работы на последнем месте должен составлять не менее 3 месяцев.

КОНКРЕТНО

Специальная ставка по ипотечной программе для семей с детьми в Банке УРАЛСИБ составляет 4,9% годовых на весь срок кредитования (при кредитовании по двум документам ставка по кредиту повышается на 0,5 процентных пункта), первоначальный взнос – от 20%. Минимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей. Максимальная сумма зависит от региона и равна 12 млн рублей при покупке квартиры в многоквартирном доме или таунхаусе в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 млн рублей – при приобретении объекта недвижимости в другом регионе присутствия Банка УРАЛСИБ.