«Взрослые мужчины целовали ему руку» : Знакомый историка Соколова рассказал, что его боготворили на реконструкторских фестивалях

63-летний историк Олег Соколов, в ночь с 7 на 8 ноября зверски убивший и расчленивший свою 24-летнюю аспирантку и любовницу Анастасию Ещенко, пользовался необыкновенным почетом среди реконструкторов. Взрослые мужчины по доброй воле падали перед ним, одетым в мундир французского бригадного генерала, на колени и целовали ему руку, словно настоящему императору.

По словам одного из реконструкторов, знавших Соколова на протяжении 17 лет (он попросил не упоминать в материале его имя и фамилию), «Сир» - так он сам просил себя называть – был фигурой едва ли не культовой. Образованный, начитанный, харизматичный, умеющий «зажечь» толпу, для многих он становился объектом искреннего обожания и почитания.

Надев мундир французского бригадного генерала, Олег Соколов преображался - по словам некоторых его знакомых, историк слабо различал, где заканчивается реконструкция и начинается настоящая война.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Бывало, к нему специально на аудиенцию – чтобы, например, попросить разрешение организовать какой-то новый клуб - приезжали люди из разных городов России, - вспоминает наш собеседник. – Взрослые мужчины – по 60, по 70 лет – при встрече падали перед ним на колени и целовали руку. Сами – никто их не заставлял.

На фестивалях Сир вел себя как «слуга царю, отец солдатам» - мог, например, спокойно ночевать на сене, под открытым небом и есть со всеми из общего котелка. При этом, отмечает наш собеседник, Соколов патологически не терпел пьяных – неоднократно случалось так, что по его приказу дюжие ребята из числа реконструкторов брали нетрезвых товарищей за шкирку и выдворяли из лагеря. А кое-кого, случалось, брали за руки-за ноги и выбрасывали куда-нибудь в соседний овраг.

- Не могу сказать, что это что-то плохое, - признается мужчина. – Если человек неадекватно себя ведет, порет чушь, лезет в драку – как с ним по-другому?

Сейчас Олег Соколов находится в Москве. Ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая продлится как минимум до начала января.Фото: Артем КИЛЬКИН

Знал наш собеседник и Анастасию Ещенко. По словам мужчины, он запомнил ее как тихую, скромную и неразговорчивую девушку. А вот Соколов, наоборот, активно ее расхваливал.

- Говорил, что очень рад, что у него теперь молодая жена, - вспоминает реконструктор. – Что у нее есть «стимул к жизни». Гордился тем, что она увлеченный историк, пишет научные работы. Никто, конечно, подумать не мог, что все так обернется.

Напомним: экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза мелкокалиберной винтовки в ночь с 7 на 8 ноября. А после – расчленил тело девушки и попытался выбросить останки в реку. Сейчас историк находится в Москве. Ему предстоит судебно-психиатрическая экспертиза в НИИ имени Сербского, которая продлится как минимум до начала января.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744211" frameborder="0"></iframe> История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

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