Петербуржцев предупредили о предновогоднем коллапсе на границе с Финляндией и Эстонией

Повышенный ажиотаж ожидается на российско-финляндской и российско-эстонской границе 13, 14 и 15 декабря. Об этом стоит помнить всем любителям рвануть за Fairy и сырами в выходные.

- В предновогодние дни пассажиропоток превышает пропускную способность АПП в три раза, в пиковые часы — в два, - предупредили в пресс-службе пограничного управления ФСБ.

В «Торфяновке» очереди при выезде из РФ прогнозируют 13 декабря с 16:00 и 14 декабря с 9.00 до 14.00. При въезде — 14 декабря с 18.00 до 22.00 и 15 декабря с 17.00 до 23.00.

В «Брусничном» выезжающие из РФ должны быть готовы к заторам 13 декабря с 17.00 до 22.00 и 14 декабря с 7.00 до 14.00. Для возвращающихся — 14 декабря с 17.00 до 21.00 и 15 декабря с 16.00 до 23.00.

На АПП «Светогорск» пиковые часы при выезде из РФ ожидаются 13 декабря с 18.00 до 02.00 и 14 декабря с 08.00 до 15.00. При въезде — 14 декабря с 13.00 до 22.00 и 15 декабря с 14.00 до 21.00.

На пограничном пункте «Ивангород» будет плотно 14 декабря с 15.00 до 22.00 и 15 декабря с 15.00 до 22.00. При въезде — 13 декабря с 16.00 до 22.00 и 14 декабря с 9.00 до 14.00.

- Из-за роста потока машин для движения будут открыты все полосы. Если будет нужно, привлекут и дополнительные пограничные наряды, - добавили в ведомстве.