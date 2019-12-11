2019-12-13T13:03:38+03:00
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В Петербурге пройдет крупнейшая юбилейная выставка домашних животных «Зоошоу»

14 и 15 декабря в КВЦ «Экспофорум» пройдет самая большая выставка домашних животных в Санкт-Петербурге
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На 25 юбилей «Зоошоу» в Петербурге в Экспофорум пожалуют 7 тысяч домашних любимцев.На 25 юбилей «Зоошоу» в Петербурге в Экспофорум пожалуют 7 тысяч домашних любимцев.
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На 25 юбилей «Зоошоу» в Петербурге в Экспофорум пожалуют 7 тысяч домашних любимцев. На выставке впервые представят большую Экспозицию аквариумистики, на которой пройдут конкурсы: композиций из природных материалов «Decotop», оформления флорариумов с кактусами и натуральными декорациями и палюдариумов с влаголюбивыми растениями.

В зоне пройдут демонстрации морского, биотопного и растительного аквариумов. На мастер-классах экспозиции расскажут и покажут, как оформить нано-риф, нано-аквариум для креветок, палюдариум, флолариум с кактусами и многое другое.

Кошки из России и из-за рубежа будут бороться за титулы чемпионов – лучших представителей своих пород. В мероприятии примут участие питомцы от нескольких клубов по правилам ассоциаций FIFE, WCF, FARUS, WACC и МФА.

Посетителям представят популярные и редкие породы кошек и котят. Акиты, терьеры, ретриверы, бультерьеры, таксы, овчарки, боксеры, бульмастифы и многие другие четвероногие поборются за титулы чемпионов на международной выставке собак всех пород CACIB-FCI «Невский победитель I» и «Невский победитель II». Завораживающие танцы с собаками можно будет посмотреть на Чемпионате Санкт-Петербурга по танцам с собаками. Два дня на «Зоошоу» на соревнованиях по аджилити будут выбирать самых ловких и быстрых четвероногих. Праздничная шоу-программа порадует и детей, и взрослых. Лекции, мастер-классы, розыгрыши и викторины, а также презентация пород кошек и выступления блоггеров и многое другое ждут посетителей целых два дня. Специальным гостем станет самый медийный кот России, оракул чемпионата мира по футболу кот Ахилл.

Лига декоративного хорьководства «Мелиан» организует выставку хорьков и шоу-программу под названием «Декоративные проказники». Клуб «Русский Хорек» проведет семнадцатую ежегодную выставку хорьков «Кубок Русский Хорек 2019».

На юбилейной выставке «Зоошоу» состоится большой и насыщенный «Праздник грызунов». На мероприятии пройдет множество конкурсов для зверьков, занимательные задания для владельцев. Оценку крысиной красоты и грации проводят лучшие эксперты России. Изюминки зоны – это необычное Крысиное аджилити – соревнование декоративных крыс по прохождению полосы препятствий на время и модный показ «Русская КРЫСавица».

Посетителей ждет большая экспозиция птиц и террариумистики. Пауки, палочники и жуки Голиафы с удовольствием познакомятся со всеми желающими.

Для владельцев животных – товары и услуги для питомцев по специальным ценам, консультации с заводчиками и ветеринарами. Вход с питомцами приветствуется!

ИСТОЧНИК KP.RU

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