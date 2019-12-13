2019-12-13T14:52:15+03:00
Общество

Петербурженке, которая едва не попала в тайскую тюрьму из-за укуса обезьянки, присудили штраф

Новый год женщина встретит дома
Анна ПОСЛЯНОВА
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На пути домой путешественнице предстоят два депортационных центра в Пхукете и Бангкоке. Фото: Из архива Валентины АндреевойНа пути домой путешественнице предстоят два депортационных центра в Пхукете и Бангкоке. Фото: Из архива Валентины Андреевой
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До комизма неприятная ситуация, в которую на отдыхе в Таиланде попала 28-летняя петербурженка Валентина Андреева, закончится по-новогоднему счастливо. К бою курантов специалистка по плетению дредов, которую в Пхукете укусила обезьянка и которую вскоре задержали и отправили под суд за запрещенный препарат Alprazolam, проданный ей в аптеке якобы в качестве обезболивающего, будет дома, рядом с семьей.

Момент укуса обезьянкой петербургской туристки.Видео: Из архива Валентины Андреевой

После несчастного случая на Горе обезьян в середине ноября Валентина несколько дней провела в тюрьме как задержанная, а затем ее выпустили под подписку дожидаться суда за хранение запрещенного препарата. По местным законам, петербурженке грозило до пяти лет за решеткой. Самое страшное, что помочь российские дипломаты Валентине практические не могли, ведь между странами не подписан договор о выдаче преступников.

Туристическая виза Андреевой истекла. Деньги – кончились. Так как суд намечался, в лучшем случае, на январь, то женщина объявила сбор средств на адвоката и проживание. За полторы недели на «спасение» Валентины пожертвовали 165 тысяч рублей.

След от укуса. Фото: Из архива Валентины Андреевой

След от укуса. Фото: Из архива Валентины Андреевой

– Мне стал активно помогать депутат Александр Голованов: он помог направить обращение в МИД с просьбой ускорить рассмотрение моего дела и предоставить мне адвоката и юридическую помощь, – рассказала Валентина. – Спустя три дня я получила ответ от консульства. Они обещали, что на следующей неделе в Пхукет приедет сотрудник, который займется моим делом и будет информировать обо всем.

Еще три дня назад Валентине сообщали, что суд состоится только в середине января, ведь дело еще находилось у следователя и отправится в прокуратуру лишь спустя две недели.

Сначала предоставленный государством адвокат пригрозил, что дело якобы может затянуться на полгода. Фото: Из архива Валентины Андреевой

Сначала предоставленный государством адвокат пригрозил, что дело якобы может затянуться на полгода. Фото: Из архива Валентины Андреевой

Но, похоже, произошло новогоднее чудо. Вчера вечером, 12 декабря, российской туристке вдруг сообщили, что слушания состоятся уже завтра. Сегодняшнее заседание прошло как нельзя лучше.

– Суд состоялся! Присудили штраф! – сообщили в сети друзья Валентины. – Мы на полпути к победе и к долгожданному возвращению Валюши на Родину! Осталось совсем немного.

Штраф покроют за счет собранных 165 тысяч рублей. Не хватает «совсем чуть-чуть – на билет до Москвы». Билет приобретут через тайскую полицию, которая, предполагает Валентина, возьмет комиссию. На пути домой путешественнице предстоят два депортационных центра в Пхукете и Бангкоке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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