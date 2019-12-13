2019-12-13T16:09:12+03:00
Общество

Wi-Fi без рекламы в метро Петербурга

Активировать услугу необходимо в течение 14 дней с момента подключения к сети «Билайн»
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Wi-Fi без рекламы в метро Петербурга. Фото: freepik.com.Wi-Fi без рекламы в метро Петербурга. Фото: freepik.com.
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«ВымпелКом» и АО «МаксимаТелеком» объявили о запуске акции для новых абонентов «Билайн» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Жителям, подключившимся к сети с 1 декабря 2019 до 31 января 2020, будет доступен бесплатный Wi-Fi в петербургском метрополитене без рекламы и авторизации.

Чтобы получить доступ достаточно подключиться к сети MT_FREE в метро Санкт-Петербурга, перейти по ссылке из SMS и затем следовать подсказкам на странице активации бесплатного периода. Активировать услугу необходимо в течение 14 дней с момента подключения к сети «Билайн». Премиум-доступ к услуге будет действовать в течение шести месяцев с даты активации.

- Уверен, что шесть месяцев доступа к Wi-Fi без рекламы в самом популярном виде транспорта города станут хорошим новогодним подарком для новых клиентов «Билайн», - комментирует Артем Денисов, директор по маркетингу и интегрированным коммуникациям Западного региона ПАО «ВымпелКом». - Для тех, кто давно с нами, мы подготовили праздничные скидки на популярные тарифы. И главный подарок для всех горожан от «Билайн» – это новое качество сети.

- Ежемесячно к сети MT_FREE совершается порядка 13 млн подключений, и это количество по-прежнему растет, - добавляет генеральный директор «МаксимаТелеком Северо-Запад» Игорь Калюжный. - Уверены, что сотрудничество с «Билайн» поможет обеим компаниям повысить лояльность клиентов и привлечь новых пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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