«Увлекательно, но экстремально»: Петербургские турфирмы предложили туристам отправиться в Сирию

Туры на Кипр и в Тайланд – прошлый век. У петербургских операторов появилась новая услуга. Они приглашают в экзотическую поездку под названием «Легенды Среднего Востока». На восемь дней поехать в Сирию, которая буквально «дышит историей». Коммерсанты обещают насыщенную программу: достопримечательности Бейрута, Дамаска, пальмиры, Алеппо, Хама и других городов. Цена вопроса – от 106 до 126 тысяч рублей.

Так сейчас выглядит разрушенная боевиками Триумфальная арка.Фото: Александр КОЦ

- Экскурсия в Дамаске продлится весь день. Там мы увидим Национальный музей, мечеть Сулеймана, Мечеть Омейадов, Дворец Азем, церковь Святого Анания, Окно Святого Павла, мавзолей Саладдина, - завлекают туроператоры. – Пальмира – один из самых впечатляющих мертвых городов античного периода, ее называли «невестой пустыни». Основными достопримечательностями являются: Триумфальная арка, Великая Колоннада, Храм Бела, Театр, Агора, могилы и другие.

Размещение предлагают в четырех- и пятизвездочных отелях с оговоркой на то, что их уровень может не соответствовать международным стандартам. Как рассказали «Комсомольской правде» в компании, ближайшее отправление группы запланировали на середину марта. Однако предупредили, что с покупкой тура пока можно не спешить. Места еще есть, а окончательное решение о поездке примут через месяц.

- За последние годы это будет первый тур в Сирию. Группа планируется из 10-12 человек. Но состоится ли он, станет известно в середине января. Многое зависит от ситуации. Сами понимаете, она сейчас нестабильная, - объясняют сотрудники фирмы. – Во время туров людей будут возить по более безопасным местам. Из-за этого, понятно, в самой программе возможны изменения. Нет гарантии, что она будет проведена на сто процентов.

Городской рынок Дамаска.Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

- За последние годы это будет первый тур в Сирию. Группа планируется из 10-12 человек. Но состоится ли он, станет известно в середине января. Многое зависит от ситуации. Сами понимаете, она сейчас нестабильная, - объясняют сотрудники фирмы. – Во время туров людей будут возить по более безопасным местам. Но в самой программе возможны изменения. Нет гарантии, что она будет проведена на сто процентов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Военкор «КП» Александр КОЦ:

Увлекательно, но экстремально

Оговорюсь сразу, я не буду брать на себя ответственность советовать - ехать или не ехать. Это пусть каждый решает сам. Но лично для себя (как человека, работавшего в этой стране с самого начала войны) в этом маршруте я не вижу ничего криминального. Здесь собраны все жемчужины этой удивительной страны. И, главное, все они сейчас находятся в относительно безопасных зонах Сирии.

Относительно, потому что речь все-таки идет о государстве, в котором продолжаются боевые действия. И даже в тылу не исключены вылазки террористических спящих ячеек. А туристы из России - «лакомая» цель. Однако, повторюсь, все перечисленные достопримечательности находятся далеко от неспокойных районов.

Если все же решитесь, надо приготовиться к очень длительным и не всегда комфортным передвижениям на автобусе. Особенно это касается трассы на Алеппо. Инфраструктура вдоль дорог довольно запущенная - это касается приличных туалетов и кафешек. Где-то ее нет совсем - как по дороге от Хомса до Пальмиры. А это полторы сотни километров в одну сторону. В самом древнем городе никакой инфраструктуры тоже нет. Следы древности вы увидите в серьезно подпорченном войной виде. Потому что во время активных боевых действий в качестве укрытий и укрепрайонов использовались в том числе древние крепости Крак де Шевалье и цитадель Алеппо. И надо понимать, что в последние 9 лет сирийским властям было чем заняться, кроме развития туристической индустрии. Впрочем, приличные гостиницы в стране присутствуют. А в выходные в больших городах в ресторанах места надо еще поискать. В целом программа очень увлекательная, но, учитывая обстоятельства, слегка экстремальная. Я бы с женой съездил, но детей бы брать не стал.