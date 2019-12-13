Петербуржцы создали для Деда Мороза новогоднюю открытку весом около 30 кг

Подарки приятно не только получать, но и дарить. Об этом подумали дети из Петербурга и подготовили сюрприз для главного новогоднего волшебника – Деда Мороза. В благодарность за его многолетний труд ребята смастерили для старца открытку, которую тот еще не скоро забудет. Размер поделки – 3,5 на 2 метра, а вес – около 30 килограммов!

Расписывать ее школьники начали в первых числах декабря. Спустя две недели презент почти готов. Главный действующий герой – Дедушка Мороз, который пришел на елку к малышам и случайно выронил подарки из большого желтого мешка. Когда авторы придумывали иллюстрацию, ориентировались на рисунки советских открыток.

Так открытка выглядела без иллюстраций.Фото: СОЦСЕТИ

- Завершим работу в начале следующей недели, - рассказала автор проекта Валерия Лошак. – Внутри свои пожелания и мечты написали около 80 человек. Это не только дети, но и родители. У открытки есть каркас, который нужен для устойчивости. Это позволяло ребятам спокойно работать.

Маленькие творцы надеются, что смогут лично вручить поделку волшебнику, когда тот приедет в Северную столицу зажигать елку на Дворцовой площади. После этого подарок отправится в резиденцию Деда Мороза, в Великий Устюг. Помочь в этом уже вызвалась «Почта России». Они бесплатно доставят открытку, которая поселится в музее дедушки.

Рисунок почти готов.Фото: СОЦСЕТИ

- Почта России ежегодно доставляет Деду Морозу сотни тысяч писем и открыток с детскими пожеланиями. Только в прошлом году их было более 200 тысяч со всей страны, - отметил директор УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дмитрий Серебренников. - Открытку таких размеров мы будем доставлять впервые, но для нас это не проблема. Детские пожелания будут доставлены в Великий Устюг в целости и сохранности.

КСТАТИ

Автором проекта стала петербургская художница Валерия Лошак, которая прославилась своей гигантоманией. Валерия известна как создатель самого большого в мире валенка. В феврале 2019 года достижение зафиксировали представители книги рекордов Гиннесса. Параметры обувки впечатляют: три метра в высоту и 2,5 метра в длину. Толщина стенок – около 10 сантиметров.