Как выбрать новогоднюю елку: инструкция для петербуржцев

КАКАЯ ЛУЧШЕ: ЖИВАЯ ИЛИ ИСКУССТВЕННАЯ?

Накануне каждого Нового года разгорается одна и та же дискуссия. Одним живую елочку рубить жалко, а потому они «топят» за искусственные деревья. Другие считают, что с пластиковой хвоей – пусть даже опрысканной ароматизаторов – празднику не бывать, да и неэкологично, мол, это.

Американцы посвятили влиянию новогодних елок на экологию сразу несколько исследований. Выводы таковы: если елка нужна на короткий срок, то лучше купить живую, но если за живой нужно далеко ехать, то лучше купить поблизости искусственную. Чтобы пластиковое дерево действительно «окупилось» в экологических баллах и сберегло природу, им нужно пользоваться минимум 10, а лучше 20 лет.

Чтобы пластиковое дерево действительно сберегло природу, им нужно пользоваться 10, а лучше 20 лет.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Конечно, натуральная лучше, – считает председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук. – Рано или поздно искусственную елку все равно придется выбросить. Но утилизировать ее без вреда природе невозможно.

Для сторонников зеленого взгляда на жизнь торговцы предлагают живые елочки в горшках, которые можно высадить после праздников. Но это лишь мнимый выход из ситуации. По словам эксперта, эти деревья практически никогда не приживаются.

Главное – подумать о доставке елочки домой.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– Людям надо перестать бояться собственного вклада в уничтожение природы: он очень маленький, – советует Шевчук. – Так или иначе, человек должен есть. Так или иначе, наша жизнь основана на убийстве живого, и избавиться от этого невозможно. Единственное, что можно сделать всерьез, – это уменьшить рождаемость. Но люди и сама природа уже над этим работают.

ЖИВАЯ ЕЛКА

Когда ставить?

Специалисты советуют идти за елкой в 20-х числах декабря. Елка, купленная раньше, осыплется еще до окончания новогодних праздников.

Где найти?

Проверенных способов заполучить домой хвойную красавицу два. Первый – для тех, кто не боится трудностей: можно посетить лесничество в Ленобласти и срубить елку самостоятельно. Наградой станет такая красивая елочка, какую вы только сможете найти на разрешенном к вырубке участке. К тому же, дерево достанется вам абсолютно бесплатно.

Здесь главное – подумать о доставке елочки домой (разрешено рубить деревья высотой до трех метров), не забыть об инструментах и, конечно, договориться с лесниками. Контакты всех лесничеств, а также инструкцию можно найти на сайте Администрации Ленобласти.

Поливая дерево, не забывайте выключить электрические гирлянды.Фото: Артем КИЛЬКИН

Вариант для ленивых – купить елочку на елочном базаре. Но важно выбирать ее только у официальных продавцов. Адреса честных елочных базаров можно найти на сайте Администрации Петербурга. Доказательством честности продавца будет и копия договора с питомником о покупке деревьев.

– Разница, у кого купить елку – у официальных продавцов или у черных лесорубов, – существенная, – объясняет Юрий Шевчук. – Официальные продавцы торгуют елками, разрешенными к вырубке: такие растут под ЛЭП или в специальных питомниках. А черные лесорубы рубят елочки там, куда могут доехать и где деревья красивее, – вдоль дорог и на лесных опушках. Лесу такие рубки только вредят.

Где купить?

Адмиралтейский район: Старо-Петергофский пр., у д. №50 лит. А.

Василеостровский район: Новосмоленская наб., у д. №1 лит. А.

Выборгский район: ул. Хошимина, пересечение с пр. Просвещения.

Калининский район: пр. Науки, у д. №18 лит. А.

Колпинский район: бульв. Трудящихся, у д. №35.

Красногвардейский район: ул. Стахановцев, у д. №10 корп. 3 лит. А.

Красносельский район: пр. Маршала Жукова, у д. №35.

Кронштадтский район: ул. Карла Маркса, у д. №12 лит. А.

Московский район: Варшавская ул., у д. №94 лит. А.

Невский район: ул. Седова, у д. №99 корп. 1 лит. А.

Петроградский район: угол Большой Пушкарской ул. и Пионерской ул.

Приморский район: угол Туристской ул. и Школьной ул.

Пушкинский район: Автовская ул., у д. №3.

Полный список адресов елочных базаров – на сайте Комитета имущественных отношений Петербурга.

Как выбрать?

Петербургский Роспотребнадзор составил инструкцию, как выбрать идеальную праздничную елочку. Вот на что, по словам специалистов, важно обратить внимание:

1. Ствол. Он должен быть ровным, толстым и без трещин: дерево с тонким стволом не простоит долго.

2. Ветви. Они должны быть гибкими. Если сухие и ломаются – не берем.

3. Иголки. Насыщенный изумрудный цвет – хороший признак. Еще хвоя должна быть эластичной и крепкой. Проверить иголки на прочность поможет простой тест: просто ударьте стволом дерева о землю или слега потрясите елку.

4. Запах. Ощутить его можно, если растереть в руках несколько иголочек. Аромат должен быть интенсивным. Но если хвоя сухая, крошащаяся и неароматная, значит, эту елочку срубили слишком давно.

5. Макушка. Она должна быть. Причем одна. Если макушка обрезана либо если макушек несколько, это повод отказаться от покупки: долго такое дерево не простоит.

Как донести домой?

Если рубите дерево в лесничестве, захватите с собой веревку, чтобы примотать ветви к стволу, загнув их по направлению к макушке. Если елку покупаете, то попросите продавца упаковать ее в пластиковую сетку.

Нести елочку домой удобно стволом вперед и макушкой назад. Прежде, чем заносить дерево в тепло, дайте ему адаптироваться: поместите елку на два-три часа в прохладное место – например, на закрытый балкон или лоджию.

Как продлить жизнь?

Лучшая подставка для живой ели – емкость с влажным песком или землей. Но если вам удобнее ставить елочку на треногу, то стоит очистить нижние 10 сантиметров ствола от коры, смазать это место глицерином и обмотать тканью, которую нужно поддерживать влажной. Можно держать елку и прямо в емкости с водой.

Что для полива, что для замены, что для опрыскивания ветвей, вода должна быть профильтрованной или отстоявшейся. Поливать и опрыскивать дерево советуют каждый день (не забывайте выключить электрические гирлянды!). Для полива хорошо добавить в воду немного сахара, соли и лимонной кислоты (ее можно заменить аспирином).

Куда деть?

Лучший способ избавиться от натуральной новогодней ели – отправить ее на переработку. Ежегодно в Петербурге проводят акции по сбору елок, которые перерабатывают в щепу. Щепу передают в приюты для животных, там ее используют в качестве подстилки для зверей.

Ежегодно в Петербурге проводят акции по сбору отслуживших живых елок.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Есть специальные фирмы, которые собирают елки и сдают их на уголь, который потом используют для каминов или копчения, – рассказывает Юрий Шевчук. – Конечно, хвоя опадает и выбрасывается. Но хотя бы ствол елки не пропадает.

А вот чего делать не надо, так это отправлять свою елку в зубровник в Токсово. Специалисты уже не первый год твердят, что новогодние деревья их зубробизонам не нужны: они их не едят и даже не используют как подстилку.

ИСКУССТВЕННАЯ ЕЛКА: Как выбрать?

Выбор пал на вечно зеленую? Главное не потеряться в разнообразии: сегодня в магазинах предлагают искусственные сосны, пихты, ели всех возможных цветов с шишками и без, покрытые инеем и снегом и даже мигающие лампочками. Но специалисты Роспотребнадзора выделяют четыре главных критерия выбора ненатуральных новогодних деревьев.

1. Качество. Ветки должны быть надежно закреплены, хвоя тоже должна держаться крепко. Проверить это можно, потянув за хвоинки и проведя ладонью против их «роста». При сжимании хвоинки должны принимать первоначальную форму. На концах ветвей не должно быть острых краев, оголенной проволоки и зазубрин.

2. Запах. Слабый запах пластика, исходящий в течение первого времени от новой елки, допустим. А вот едкий химический аромат говорит о том, что производитель использовал не соответствующие нормативам материалы. Это может быть опасно и для здоровья человека, и для окружающей среды. Убедиться в «чистоте» елки поможет сертификат качества.

3. Пожарная безопасность. На упаковке правильной елки есть информация о пожарной безопасности. Дерево должно быть сделано из огнеустойчивого материала или обработано специальными составами. Если нарядить в электрические гирлянды – еще и некачественные – небезопасную елку, то она запросто может вспыхнуть и, в лучшем случае, просто испортить новогоднее настроение.

4. Маркировка. Дата изготовления, правила и условия использования, состав, данные производителя и предприятия – все это должно быть написано на этикетке, в том числе, на русском языке.