2019-12-13T18:59:45+03:00
Общество

Главная рождественская ярмарка открылась на Манежной площади в Петербурге

Часть ларьков здесь, правда, пока пустует, зато уже работает каток
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на Манежной площади будут работать 63 торговых павильона.на Манежной площади будут работать 63 торговых павильона.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Рождественская ярмарка начала работать в историческом центре Петербурга. Почти до середины января 2020 на Манежной площади будут работать 63 торговых павильона. Деликатесы, игрушки и изделия художественного промысла в город на Неве привезут из 10 регионов России.

Вход на ярмарку свободный. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вход на ярмарку свободный.Фото: Олег ЗОЛОТО

Продавцы за прилавками одеты в национальные костюмы. Правда, пока часть ларьков пока пустует, а часть продолжают монтировать. В процессе подготовки и «световой коридор» к ярмарке на Малой Садовой улице.

Здесь также можно купить подарки к новому году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Здесь также можно купить подарки к новому году.Фото: Олег ЗОЛОТО

Зато посетители уже катаются на катке. Причем бесплатно. А все замерзшие и оголодавшие могут согреться и перекусить в зоне «Кухня народов мира». Полно развлечений и для самых маленьких: дети катаются на сверкающих каруселях и паровозике.

До 13 января 2020 года ярмарка в Петербурге будет работать каждый день с 12.00 до 21.00. Фото: Олег ЗОЛОТО

До 13 января 2020 года ярмарка в Петербурге будет работать каждый день с 12.00 до 21.00.Фото: Олег ЗОЛОТО

На ярмарке можно встретить и главного новогоднего волшебника Деда Мороза. Здесь он прогуливается вместе с внучкой Снегурочкой. Со сказочными персонажами можно сфотографироваться и рассказать, что больше всего хочется получить на Новый год.

Полно развлечений и для самых маленьких: дети катаются на сверкающих каруселях и паровозике. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полно развлечений и для самых маленьких: дети катаются на сверкающих каруселях и паровозике.Фото: Олег ЗОЛОТО

Чуть позже на стене Михайловского манежа начнут демонстрировать световое шоу. До 13 января ярмарка будет работать каждый день с 12.00 до 21.00. Исключением станет только 1 января.

На ярмарке можно встретить и главного новогоднего волшебника Деда Мороза. Фото: Олег ЗОЛОТО

На ярмарке можно встретить и главного новогоднего волшебника Деда Мороза.Фото: Олег ЗОЛОТО

В первый день 2020 года павильоны откроются в 14.00. Вход на ярмарку свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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