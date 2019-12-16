«Он сказал: была бы ты мужиком, я бы тебе врезал»: плюнувшая в лицо профессору выпускница СПбГУ объяснила свой поступок

16 декабря в стенах Санкт-Петербургского госуниверситета разразился маленький скандальчик: выпускница кафедры лингвистики Александра Элбакян наплевала сразу на двух преподавателей. В буквальном смысле слова. От действий Александры пострадали (правда, скорее морально) почетный профессор СПбГУ Геннадий Богомазов и кандидат наук Александр Сизиков. В беседе с корреспондентом «КП» Александра объяснила свой поступок затяжным конфликтом с университетом.

ТЕМА ДНЯ - Петербург. Плюнула на плешь ему. И послала к лешему 00:00 00:00

- В 2017-м году я поступила на магистратуру на филфак СПбГУ, - рассказывает девушка. - Выбрала профиль «Языки Библии», потому что интересуюсь древними языками.

По словам Александры, все два года, на протяжении которых длилось обучение, преподаватели старались «выжить» ее с кафедры – придирались, занижали оценки, едва ли не в открытую унижали на лекциях. Апофеозом стала «тройка», которую девушка получила за выпускную работу.

Агрессивное поведение в отношении преподавателей допустила Александра Элбакян - создательница бесплатной библиотеки научных работ Sci-Hub.Фото: СОЦСЕТИ

- Летом я написала заявление на имя проректора по воспитательной работе, - продолжает наша собеседница. – Мне ответили, что по каким-то формальным причинам заявление рассмотрению не подлежит. Я написала еще раз, рассказала о том, что происходило на кафедре, и в ответ мне рекомендовали обратиться в комиссию по этике. Я так и сделала, причем еще летом. Но у комиссии до меня постоянно не доходили руки – сотрудники постоянно отправлялись то в отпуска, то на больничные.

В итоге скандальное заседание состоялось только в минувший вторник, 10 декабря. И почти сразу все пошло наперекосяк. Как вспоминает Элбакян, ей не давали высказаться, постоянно перебивали – и в какой-то момент она, очень возмущенная происходящим, решила плюнуть на членов комиссии и уйти. И плюнула – да так «удачно», что попала прямиком в лицо почетному профессору СПбГУ и председателю комиссии по этике Геннадию Богомазову. А потом еще добавила те же манером старшему преподавателю кафедры библеистики Александру Сизикову – девушке показалось, что он хочет ее ударить.

В СПбГУ о поступке Элбакян сообщили в полицию. Реакции пока не последовало.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сизиков начал подниматься из-за стола и засучивать рукава, - вспоминает Александра. – А потом, когда мы уже ждали охрану в коридоре, велел, чтобы я заткнулась и сказал, что будь я мужчиной, он бы мне врезал.

В итоге девушку попросили пройти в пункт охраны и попросили рассказать под видеозапись, что произошло, после чего отпустили. С тех пор прошла уже почти неделя, но никакого продолжения истории как не было, так и нет. По словам Элбакян, ей никто больше не звонил и не писал – хотя на официальном сайте СПбГУ ранее сообщалось, что по факту случившегося на девушку написали заявление в полицию.

В самом университете оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

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