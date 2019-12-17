Многодетный отец, у которого в доме нашли арсенал оружия, семь лет насиловал свою дочку

В деревне Химози под Гатчиной Ленинградской области с вечера 16 декабря проходит спецоперация. В небольшое поселение съехались полиция, следователи, МЧС и даже ФСБ. Такой переполох вызвала странная многодетная семья. Силовиков изначально вызвали местные жители, которые заметили, что дети все время находятся в своем частном доме и не ходят школу. Оперативники пришли с проверкой и, по одной из версий, нашли в коттедже целый склад с оружием: от автоматов Калашникова до пистолета Макарова.

Сейчас силовики гадают, с чем столкнулись - то ли с сектой, то ли с подпольным оружейником. В доме повсюду иконы! Задержанным, по предварительной информации, оказался 46-летний Андрей Б. У мужчины в Петербурге живет брат, отец и мать, при этом супруга Андрея - возможно, его двоюродная сестра. Пара воспитывает восьмерых детей. Одну из них, по версии следствия, отец насиловал на протяжении 7 лет.

В деревне проходит спецоперация Фото: предоставлено очевидцем

- С 2012 года по декабрь 2019 года в частном доме, расположенном в деревне Химози, 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь, - поясняют в СУ СКР по Ленинградской области. - В настоящее время девочке 13 лет.

Получается, что отец насиловал девочку с шестилетнего возраста. Интересно, что сам мужчина при задержании представился сотрудником спецподразделений.

Близко к дому никого не подпускают Фото: предоставлено очевидцем

- Силовиков встретил глава семьи, который в этот момент был немного не в себе, - пояснил в соцсетях житель Гатчины Виктор. - Начал нести откровенную «дичь» про спецагента и заявил, что будет стрелять.

К слову, сам Андрей раньше занимался семейным бизнесом по обработке дерева. У его матери и брата до сих пор своя школа мебельщиков. При этом на женщину также зарегистрирована частная религиозная организация. Поэтому у силовиков и возникла мысль о сектантстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста". Во время обысков следователи изъяли электронные носители информации.

- В ходе расследования будут изучены условия содержания детей в многодетной семье. Наряду с этим будет дана оценка действиям субъектов профилактики, - добавили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

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