В доме многодетной семьи в деревне Ленобласти нашли склад оружия.

Вечером 16 декабря в деревню Химози Гатчинского района Ленинградской области нагрянули силовики. Все внимание спецслужб было приковано к подозрительному коттеджу, где проживает многодетная семья. В данный момент там проходит тщательный обыск. Известно, что из дома уже изъяли много разного оружия.

Полиция выясняет, что именно происходило в загадочном коттедже. Фото: источник "КП-Петербург".

- На месте работает Росгвардия, полиция, а также ОМОН. Рядом дежурят и спасатели МЧС. Вся операция началась примерно в 19:00 16 декабря. Согласно предварительным данным, из коттеджа выводили всех детей, которые живут там с родными, - сообщает телеканал «78» со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Пока до конца не ясно, с чем именно связаны работы оперативных служб. Следственный комитет РФ и ГУ МВД России по Петербургу все еще разбираются в запутанном деле и не готовы дать комментарий.