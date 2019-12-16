2019-12-17T00:18:29+03:00
Происшествия

В доме многодетной семьи в деревне Ленобласти нашли склад оружия

В Гатчинском районе силовики нагрянули в подозрительный коттедж в деревне Химози
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Гатчинском районе силовики нагрянули в подозрительный коттедж в деревне Химози. Фото: источник "КП-Петербург".В Гатчинском районе силовики нагрянули в подозрительный коттедж в деревне Химози. Фото: источник "КП-Петербург".
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Вечером 16 декабря в деревню Химози Гатчинского района Ленинградской области нагрянули силовики. Все внимание спецслужб было приковано к подозрительному коттеджу, где проживает многодетная семья. В данный момент там проходит тщательный обыск. Известно, что из дома уже изъяли много разного оружия.

Полиция выясняет, что именно происходило в загадочном коттедже. Фото: источник "КП-Петербург".

Полиция выясняет, что именно происходило в загадочном коттедже. Фото: источник "КП-Петербург".

- На месте работает Росгвардия, полиция, а также ОМОН. Рядом дежурят и спасатели МЧС. Вся операция началась примерно в 19:00 16 декабря. Согласно предварительным данным, из коттеджа выводили всех детей, которые живут там с родными, - сообщает телеканал «78» со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Пока до конца не ясно, с чем именно связаны работы оперативных служб. Следственный комитет РФ и ГУ МВД России по Петербургу все еще разбираются в запутанном деле и не готовы дать комментарий.

В доме многодетной семьи в деревне Ленобласти нашли склад оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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