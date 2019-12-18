Йог, художник и отец семерых детей подал сотню исков в защиту рисованной карты Петербурга

ПРОЛОГ

В августе на «Комсомольскую правду в Санкт-Петербурге», а заодно и на весь издательский дом, подали в суд. Яблоком раздора стала опубликованная в 2013 году новость о международном марафоне. Вернее, даже не сама новость, а иллюстрация в ней. Картинкой к публикации стала рисованная карта Петербурга. Изначально, до обновления сайта «Комсомолки» в 2016 году, ее источником была указана городская администрация.

По сей день на сайте Смольного можно найти сообщение о марафоне «ЭРГО Белые ночи». К информации все еще прилагается та самая карта с нанесенным на ней маршрутом забега.

Иск за новость шестилетней давности на «Комсомолку» подал петербуржец Алексей Сергиенко. Мужчина утверждает, что карта – или «план-панорама» – принадлежит ему как автору, и публиковать он ее не разрешал. А потому требует многомиллионную компенсацию.

И оставалось бы «Комсомолке» лишь доказывать свою правоту. Но дело оказалось интереснее, чем показалось с первого взгляда: за последние пять лет, судя по данным ГАС «Правосудие», Сергиенко подал в суд за ущемление авторских прав еще на примерно сотню организаций и физлиц. И все – по той же «план-панораме» Петербурга.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

Ответ перед автором карты держали: предприниматель, устраивающий в центре прогулки на сегвеях и, на свою беду, разместивший на сайте фрагменты «панорамы»; риелторы, которые снабдили красивой картинкой рекламу продажи квартиры на 4-й Советской; автор книги-путеводителя по Петербургу; петербургские турфирмы и рекламные агентства… С каждого художник требовал от одного до пяти миллионов и по суду получал несколько десятков или сотен тысяч рублей.

Доказательством авторства Сергиенко стал патент на промышленный образец от 2003 года. Именно тогда художник решил запатентовать брошюру, где карта была напечатана в двух форматах: весь город и только центр. В составе промышленного образца есть восемь слайдов с изображением панорамы. Они достались Сергиенко еще в 2000 году по акту приема-передачи от издательства «Петрополь». А к «Петрополю» слайды с картой, в свою очередь, попали по авторскому договору от 1992 года «для изготовления полиграфической продукции».

– Сведений о том, на основании чего передали слайды и кому они принадлежат, акт от 2000 года не содержит, – говорится в документах дела Сергиенко против автора путеводителя.

Любопытно, что патент досрочно прекратили в 2007 году. Но, как заметил Калининский районный суд в 2016 году, это «значения не имеет: право авторства не зависит от выдачи патента».

«ПРИ ПОМОЩИ ФЛОМАСТЕРА»

Дальше – больше. Третьим лицом в части судебных процессов выступил художник Дмитрий Якубович. Он утверждает, что «план-панораму» нарисовал он. По словам Якубовича, весной 1992-го он работал в 9 мастерской «ЛенНИИпроекта», когда ему поручили создать карту города для буклета, задуманного петербургским издательством «Петрополь» и голландским издательством «Хопперс Друккерйен БВ».

– Свидетель Белякова работала с Якубовичем в 1992 году, будучи редактором в «Петрополе», – значится в документах Калининского районного суда от 2016 года. – Вместе с представителем из Голландии она ездила к Якубовичу домой, видела у него эскизы карты, делала к ним текстовые замечания.

«Автобус счастья». Фото: alexeysergienko.com

Коллега художника Сысоева, которая работала в «Петрополе» в 1992 году, видела, как Якубович принес в издательство готовый макет, который и направили в работу. Отпечатанный тираж буклета с картой поступил из Голландии в 1993 году. Новый тираж буклетов выпустили в 1997-ом. В качестве автора карты везде был указан Дмитрий Якубович.

Оригинального макета у Якубовича не сохранилось. Сохранились лишь оригиналы буклетов; фотография с картой, сделанная у него дома в 90-х; акварельный эскиз. А также тот факт, что напечатанные в буклетах карты помечены монограммами «Д.Я.».

Однако, этих доказательств Фемиде недостаточно. Ведь слайды, запатентованные Сергиенко, датированы годом ранее выхода в свет первого буклета. К тому же, на них тоже имеется подпись – «А. Сергиенко 1992г.». Правда, сделана она, судя по материалам Калининского районного суда от 2018 года, «рукой при помощи ручки или фломастера».

«ОБА ВТОРИЧНЫ»

Разобраться в деле одной карты и двух художников пытались эксперты. В 2016-ом специалист пришел к выводу, что эскиз Якубовича – первооснова карты, а Якубович – «автор как эскиза, так и самой план-панорамы».

В том же году Сергиенко представил суду заключение другого эксперта, который установил, что «выводы предыдущей искусствоведческой экспертизы голословны». Любопытно, что Русский музей позже заявил, что привлеченный истцом эксперт «работает в секторе методической работы», «его работа не предполагает выдачу заключений», а потому «заключение не имеет юридической силы».

Якубович дошел даже до Суда по интеллектуальным правам. Но проиграл. Потому что наличие патента у одного лица не исключают авторских прав другого.

– Право авторства не зависит от выдачи патента: данное право возникает у гражданина в силу самого факта создания его творческим трудом результата интеллектуальной деятельности, – говорится в документах Куйбышевского суда от 2015 года.

Перфоманс с собственными похоронами Сергиенко. Фото: alexeysergienko.com

Более того, как таковой патент на промышленный образец – даже если бы он все еще действовал – охраняет художественно-конструкторское решение изделия, но никак не изображенное на нем произведение искусства.

– Авторство на патент не означает авторство на произведение искусства, – подтверждает эксперт в сфере искусства и авторского права, участник процессов по план-панораме Алексей Генслер. – В данном случае допускаются два похожих произведения двух авторов. Интересно, что оба они вторичны: первая план-панорама Петербурга появилась еще в 1913 году, ее автор – художник Ильин. Чтобы решить авторский спор, оба художника должны предоставить свои экземпляры на искусствоведческую экспертизу, причем не крошечные, пригодных для исследования масштабов.

ИДУТ И ИДУТ

Несколько лет нескончаемых судебных процессов сделали из Якубовича человека, который, по словам одного из адвокатов, «мечтает забыть и о судах, и о план-панораме». С «Комсомолкой» общаться художник не стал.

А вот Сергиенко от диалога не отказался.

– Суды эти идут и идут. Мне они так уже надоели! Ужас, – признался Алексей. – Но понимаю, что делаю правильное дело: я научил огромное количество людей уважать авторское право.

– Как Вы решились отстаивать свои права?

– Сначала нарушали и нарушали – а я ничего и не делал. Но однажды ко мне обратился юрист и предложил судиться за меня. Я выдал ему доверенность – и он как начал рассылать по три-пять исков в месяц!

– А как вышло, что Вы оформили патент?

– Так ведь я нарисовал… С этой картой столько вокруг интриг. Вы даже себе не представляете, сколько я натерпелся угроз и лже-авторов. Подделывали документы, кто-то даже до верховных судов дошел. Этих жуликов уже целая масса. Вокруг этой темы уже человек 20 кормится.

ЭПИЛОГ

Сложно поверить, но по образованию автор известной карты – физкультурник. Сейчас художник творит в собственной галерее рядом с Казанским собором, у входа в которую стоит разукрашенный ромашками «БМВ», а в Пушкине у живописца есть собственный дом-памятник регионального значения.

По данным официального сайта Сергиенко, из-под его пера вышло более тысячи проектов. Самые известные творения – серия о Владимире Путине (эти полотна украшают Кремль, Госдуму, МИД и Совфед), интерактивный «Музей эмоций», перфоманс с собственными похоронами Сергиенко, которые провел Андрей Ургант, памятник Александру Второму у Академии СК России и памятник Антону Девиеру, выполненный по заказу МВД.

Еще Сергиенко автор около полутора сотен проектов в области арт-бизнеса. Так, знаменитые ромашки стали орнаментом брендов одежды и мебели.

Знаменитые ромашки стали орнаментом брендов одежды и мебели. Фото: Александр ЧИЖЕНОК / Интерпресс

Искусство и бизнес Алексей совмещает с йогой. В его собственности – отдельный йога-остров в Финляндии. А еще Сергиенко чемпион Санкт-Петербурга по хождению на руках и отец семерых детей.

– Несколько раз в году я провожу лекции на тему личной эффективности и счастья, – пишет Алексей в сети. – Моя авторская лекция основана на жизненном опыте и моей «формуле».

В одном из судебных дел истец Сергиенко проходит как президент Центра политических исследования и проектов. В свой 51 год художник стал учредителем (и отчасти руководителем) двух десятков организаций: Центр поддержки искусства, Фонд поддержки моложенного малого предпринимательства, Ассоциация молодых избирателей, общественное движение «Молодые спасатели»… И компании «Микрофинансы Алексея Сергиенко». Из двух с половиной сотен судебных процессов в ГАС «Правосудие» примерно сто – в отношении нерадивых заемщиков йога-художника.

КСТАТИ:

Последнее заседание по делу Сергиенко против «Комсомолки» прошло 17 декабря. Все карты направили на экспертизу, которая должна сличить их между собой и оригиналом Сергиенко в течение двух месяцев.