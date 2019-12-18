2019-12-18T11:39:40+03:00
Общество

ТОП-инноваций в ЖК BauHaus, которые стоит увидеть своими глазами

Рассказываем, чем удивил покупателей квартир застройщик Bau City Development
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ТОП-инноваций в ЖК BauHaus, которые стоит увидеть своими глазами. Фото предоставлено застройщиком Bau City.ТОП-инноваций в ЖК BauHaus, которые стоит увидеть своими глазами. Фото предоставлено застройщиком Bau City.
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ЖК «БауХаус» в Московском районе Санкт-Петербурга – это пример нового подхода к строительству. Это первый дом класса business-light, где жители могут наслаждаться преимуществами премиум-дома, инвестируя разумную сумму в покупку и содержание квартиры.

При проектировании ЖК BauHaus застройщик – «Бау Сити» – поставил себе задачу построить дом, который по своему наполнению и технологиям будет актуален, как минимум, 10 лет. Сегодня мы выбрали для вас ТОП-6 впечатляющих решений, которые стоит увидеть прямо сейчас.

Отделка холлов в стиле Porsche

Вдохновением для дизайн-проекта холлов в BauHaus стал немецкий музей Porsche. Светодиодные полосы, ритмичные линии и мозаичное напольное покрытие украшают не только главный панорамный холл с 7-метровыми потолками, но и каждый этаж жилого комплекса.

Отделка холлов в стиле Porsche. Фото предоставлено застройщиком Bau City.

Отделка холлов в стиле Porsche. Фото предоставлено застройщиком Bau City.

Зарядные станции для электромобилей

Количество электромобилей растёт с каждым годом, но в Петербурге инфраструктура для них пока не развита. Тем ценнее, что жители BauHaus могут зарядить электромобиль прямо в своём подземном паркинге. Впервые в России в «БауХаус» установлены зарядные станции EVLunic B+ от швейцарской компании ABB, которая является титульным партнёром чемпионата по гонкам электрокаров – Formula E.

Скандинавский сад

Придомовую территорию «БауХаус» украшает скандинавский сад. Студия ландшафтного дизайна DerevoPark создала в BauHaus настоящий зелёный оазис с дикими карельскими валунами, зонированием территории и геопластикой рельефа, взрослыми хвойными и плодовыми деревьями, ароматными травами и многолетними кустарниками. Всего во дворе BauHaus более 40 видов растений. Сад выполнен в стилистике «Новой волны» и продуман так, чтобы выглядеть эффектно в любое время года. Для профессионального ухода за растениями застройщик даже интегрировал систему автополива, которая обычно применяется только в частных садах.

Придомовую территорию «БауХаус» украшает скандинавский сад. Фото предоставлено застройщиком Bau City.

Придомовую территорию «БауХаус» украшает скандинавский сад. Фото предоставлено застройщиком Bau City.

Пространство для отдыха Для занятий спортом в BauHaus предусмотрена воркаут-зона с онлайн программой тренировок и большой игровой комплекс. Эксперты датской компании Kompan, основываясь на исследованиях европейского института игр, разработали для ЖК BauHaus уникальную игровую среду, объединив 10 видов оборудования, которое будет интересно детям разных возрастов – от 1 года до 16 лет. Сердцем пространства является большой комплекс для городского альпинизма Galaxy Emerido – он состоит из динамических конструкций, сетей и разноуровневых турников. Это открывает перед детьми бесконечные комбинации игр, и вдохновляет детей больше времени проводить на свежем воздухе. Есть во дворе BauHaus и место для расслабленного отдыха – в тёплое время года деревянные лежаки пользуются большой популярностью.

Пространство для отдыха. Фото предоставлено застройщиком Bau City.

Пространство для отдыха. Фото предоставлено застройщиком Bau City.

Вечернее освещение

Фасад BauHaus выполнен из португальской архитектурной терракоты Hunter Douglas: красоту фактурного материала подчёркивает архитектурная подсветка, выполненная на базе итальянских светильников Martini Light. Вечером территория дома сверкает сотнями огней: это и LED- светильники, встроенные в гранитные дорожки, и 5 видов ландшафтного освещения, и разноуровневые фонари. Увидеть, как выглядит дом в разное время суток можно в специальном видео Bau City.

Вечернее освещение. Фото предоставлено застройщиком Bau City.

Вечернее освещение. Фото предоставлено застройщиком Bau City.

Интерактивная система IP-домофонии

Обслуживание квартиры в BauHaus может быть автоматизировано с помощью системы IP-домофонии. В квартирах предусмотрен сенсорный интерактивный планшет, в который интегрирована возможность просмотра видеокамер, среда для общения со службой сервиса и соседями. Контролировать доступ можно прямо со смартфона, а для управления инженерными сетями можно подключить систему «Умный дом».

ЖК BauHaus уже введён в эксплуатацию и активно заселяется, поэтому увидеть готовый дом можно на персональной экскурсии с менеджером в удобное для вас время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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