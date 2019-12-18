ТОП-инноваций в ЖК BauHaus, которые стоит увидеть своими глазами

ЖК «БауХаус» в Московском районе Санкт-Петербурга – это пример нового подхода к строительству. Это первый дом класса business-light, где жители могут наслаждаться преимуществами премиум-дома, инвестируя разумную сумму в покупку и содержание квартиры.

При проектировании ЖК BauHaus застройщик – «Бау Сити» – поставил себе задачу построить дом, который по своему наполнению и технологиям будет актуален, как минимум, 10 лет. Сегодня мы выбрали для вас ТОП-6 впечатляющих решений, которые стоит увидеть прямо сейчас.

Отделка холлов в стиле Porsche

Вдохновением для дизайн-проекта холлов в BauHaus стал немецкий музей Porsche. Светодиодные полосы, ритмичные линии и мозаичное напольное покрытие украшают не только главный панорамный холл с 7-метровыми потолками, но и каждый этаж жилого комплекса.

Отделка холлов в стиле Porsche. Фото предоставлено застройщиком Bau City.

Зарядные станции для электромобилей

Количество электромобилей растёт с каждым годом, но в Петербурге инфраструктура для них пока не развита. Тем ценнее, что жители BauHaus могут зарядить электромобиль прямо в своём подземном паркинге. Впервые в России в «БауХаус» установлены зарядные станции EVLunic B+ от швейцарской компании ABB, которая является титульным партнёром чемпионата по гонкам электрокаров – Formula E.

Скандинавский сад

Придомовую территорию «БауХаус» украшает скандинавский сад. Студия ландшафтного дизайна DerevoPark создала в BauHaus настоящий зелёный оазис с дикими карельскими валунами, зонированием территории и геопластикой рельефа, взрослыми хвойными и плодовыми деревьями, ароматными травами и многолетними кустарниками. Всего во дворе BauHaus более 40 видов растений. Сад выполнен в стилистике «Новой волны» и продуман так, чтобы выглядеть эффектно в любое время года. Для профессионального ухода за растениями застройщик даже интегрировал систему автополива, которая обычно применяется только в частных садах.

Придомовую территорию «БауХаус» украшает скандинавский сад. Фото предоставлено застройщиком Bau City.

Пространство для отдыха Для занятий спортом в BauHaus предусмотрена воркаут-зона с онлайн программой тренировок и большой игровой комплекс. Эксперты датской компании Kompan, основываясь на исследованиях европейского института игр, разработали для ЖК BauHaus уникальную игровую среду, объединив 10 видов оборудования, которое будет интересно детям разных возрастов – от 1 года до 16 лет. Сердцем пространства является большой комплекс для городского альпинизма Galaxy Emerido – он состоит из динамических конструкций, сетей и разноуровневых турников. Это открывает перед детьми бесконечные комбинации игр, и вдохновляет детей больше времени проводить на свежем воздухе. Есть во дворе BauHaus и место для расслабленного отдыха – в тёплое время года деревянные лежаки пользуются большой популярностью.

Пространство для отдыха. Фото предоставлено застройщиком Bau City.

Вечернее освещение

Фасад BauHaus выполнен из португальской архитектурной терракоты Hunter Douglas: красоту фактурного материала подчёркивает архитектурная подсветка, выполненная на базе итальянских светильников Martini Light. Вечером территория дома сверкает сотнями огней: это и LED- светильники, встроенные в гранитные дорожки, и 5 видов ландшафтного освещения, и разноуровневые фонари. Увидеть, как выглядит дом в разное время суток можно в специальном видео Bau City.

Вечернее освещение. Фото предоставлено застройщиком Bau City.

Интерактивная система IP-домофонии

Обслуживание квартиры в BauHaus может быть автоматизировано с помощью системы IP-домофонии. В квартирах предусмотрен сенсорный интерактивный планшет, в который интегрирована возможность просмотра видеокамер, среда для общения со службой сервиса и соседями. Контролировать доступ можно прямо со смартфона, а для управления инженерными сетями можно подключить систему «Умный дом».

ЖК BauHaus уже введён в эксплуатацию и активно заселяется, поэтому увидеть готовый дом можно на персональной экскурсии с менеджером в удобное для вас время.

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