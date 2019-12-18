В Петербурге молодым артистам вручили премию NCA Saint Petersburg Music Awards

В Петербурге с размахом прошла вторая по счету премия NCA Saint Petersburg Music Awards. Событие объединило звезд сцены и молодых артистов, которые только начинают свой творческий путь. Для них выступление вместе с известными исполнителями стало уникальной возможностью заявить о себе.

Официальную часть церемонии открыл Сухенко Константин Эдуардович - председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Он подчеркнул важность таких социальных проектов для города. Благодаря ним зрители узнают новые имена.

Зрители увидели яркое шоу. Фото: организаторы.

Награды и ценные призы лауреатам вручили за достижения в сфере классической и современной музыки, поэзии, танца и театра. В номинации «Современная музыка» лучшим стал молодой композитор Бхима Юнусов. В номинации «Театр» победил женский театр «Синий сарафан». Проект «Бронзовый век поэзии и прозы» отметили в номинации «Поэзия». Он собирает самобытных петербургских авторов современного сетевого самиздата и представляет их публике. За вклад в «Танец» наградили пространство Escabo. Площадка служит репетиционной базой хореографов и режиссеров современного танца, с радостью принимая спектакли и перфомансы. Незрячий певец Олег Крикун победил в номинации «Классическая музыка». Он не только лауреат многих международных конкурсов, но и гид проекта «Мир на ощупь», призванного помочь обществу в преодолении социальных и культурных барьеров между зрячими и незрячими людьми.

- Также была учреждена специальная номинация «Благотворительность», которую вручил президент группы компаний NCA Михаил Шурыгин, - уточнили организаторы. – Наградой отметили Оркестр «Антон тут рядом» - первый в России центр комплексной поддержки взрослых людей с аутизмом, в составе которого студенты, волонтеры и сотрудники центра, а также профессиональные музыканты.

Компанию лауреатам на сцене составили известные артисты, среди которых: Пикник, Сурганова и Оркестр, ДиДюЛя, Billy's band, Владимир Кузьмин и Денис Клявер.