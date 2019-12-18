2019-12-18T19:30:17+03:00
Общество

Первой задачей нового главы «Метростроя» станет погашение долгов по зарплатам перед рабочими

Председатель КРТИ Сергей Харлашкин вступит в должность 19 декабря
Маргарита РЕПИНА
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Сергей Харлашкин возглавляет КРТИ с 2014 года. Фото: пресс-служба администрации губернатора СПб.Сергей Харлашкин возглавляет КРТИ с 2014 года. Фото: пресс-служба администрации губернатора СПб.
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Главный строитель петербургской подземки компания «Метрострой» переживает не лучшие времена. Кризис затянулся на несколько лет: угроза банкротства, забастовки рабочих, напряженные отношения со Смольным и, как следствие всего, срывы сроков строительства станций Фрунзенского радиуса. Довершением картины стал арест генерального директора фирмы Николая Александрова. Его обвиняют в присвоении и растрате 178 миллионов рублей. По версии следствия, деньги утекли во время строительства новых станций многострадальной «фиолетовой» ветки.

В СИЗО НА ДВА МЕСЯЦА

Предположительно, Александров провернул аферу в ноябре 2017 года. Помогли ему гендиректор филиала «Управление производственно-технологической комплектации» Олег Кузьменко и руководитель компании «Безопасные технологии и разработки» Анатолий Болотов. Считается, что они заключили фиктивный договор на поставку материалов. 10 декабря Александрова и Болотова, который перед задержанием пытался улизнуть в Израиль, отправили в СИЗО на два месяца. Спустя сутки к коллегам присоединился Кузьменко. Никто из троицы свою вину не признает.

Николая Александрова арестовали на два месяца. Фото: Артем КИЛЬКИН

Николая Александрова арестовали на два месяца.Фото: Артем КИЛЬКИН

Почти две недели «Метрострой» оставался «обезглавленным». Несмотря на это, в пресс-службе компании заявили, что работа не останавливалась и все обязательства компания выполняет.

- Реализация госконтрактов проходит в рабочем порядке. Обязательства, имеющиеся у компании перед городом, будут выполняться, - уточнили к компании. - В частности, в рамках гарантийных обязательств устранены протечки, возникшие накануне на станции метро «Дунайская».

НОВЫЙ ГЛАВА

С именем человека, который займет кресло руководителя, совет директоров «Метростроя» определился 17 декабря. Им стал действующий председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. Пост он занимает с августа 2014 года. В числе его профессиональных побед: строительство набережной Макарова от Адмиральского проезда до ЗСД, реконструкция автодороги М-10 «Скандинавия» от примыкания ЗСД до границы с Ленобластью, а также запуск новой дорожно-строительной лаборатории контроля качества «Дирекция транспортного строительства».

Первый день на новом рабочем месте у Харлашкина пройдет 19 декабря. Вероятно, ему понадобится время, чтобы вникнуть в происходящее в компании. Важной задачей, которая стоит перед новым главой «Метростроя», эксперты называют погашение долгов по зарплате перед сотрудниками.

Планируется, что 20 февраля акционеры вновь соберутся, чтобы решить вопрос о досрочном прекращении полномочий Николая Александрова и по утверждению директора компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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