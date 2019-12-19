Путин – на вопрос о больнице имени Боткина: «Ситуация там действительно не лучшая, если не сказать «печальная»

На большой пресс-конференции Владимира Путина, которая в эти минуты проходит в Москве, журналистка из Петербурга пожаловалась президенту на состояние инфекционной больницы имени Боткина.

– Дмитрий Медведев недавно сказал, что врачи не должны лечить в сарае. А что такое больница Боткина, которая находится в самом центре Петербурга, которую обещают отремонтировать уже несколько лет? – задалась вопросом Екатерина Надольская из Russia News. – Я даже фотографии принесла. Там битые стекла, мыши, тараканы, понимаете? Там врачи за 25, за 30 тысяч лечат людей вот в таки[ условиях. Власти обещают, что клинику скоро отремонтируют, но ничего не происходит. Там вместо инфраструктуры лебеди из каких-то старых шин сделаны, иностранцы приходят и даже фотографируются с ними. Можно что-то сделать, как-то повлиять на ситуацию?

Путин ответил, что о состоянии больницы он наслышан.

– Ситуация там действительно не самая лучшая, если не сказать «печальная», – вздохнул президент. – Это одно из старейших лечебных заведений города. Конкретных планов по реконструкции и реновации я не знаю. Не знаю, включена ли она в один из наших сегодняшних проектов. Уверяю, обязательно с губернатором поговорю на этот счет. Кроме этой больницы, есть в Петербурге медицинские центры мирового класса, например, Алмазовский центр. Но это не значит, что мы должны забывать про учреждения, в которых ситуация далека от благополучной.

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