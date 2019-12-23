Кому и как часто необходимо проходить профилактический медицинский осмотр

Здоровье не купишь, и чтобы его не потерять, а сохранить или даже приумножить, необходимо регулярно проходить диспансеризацию. Директор городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов в эфире радио «Комсомольская правда»- Петербург на 92, 0 FM рассказал о том, почему медицина - это целая философия и зачем гражданам необходимо регулярно следить за своим организмом.

ПРОФИЛАКТИКА – ЭТО ФИЛОСОФИЯ

Еще в 19 веке медики говорили: «Излечить человека от тяжелой болезни - дело величественное, но не допустить человека до этой болезни дело еще более величественное, однако не так приметно и не делает врачу видимой признательности». То, что эти слова актуальны до сих пор - бесспорно. В круге забот люди часто забывают о важности профилактических мероприятий и обращаются к врачу уже при острой боли. Как это предотвратить? В мероприятиях по профилактике есть две стороны. Первая - это доктор, который наделен определенными медицинскими знаниями, много лет учился и априори знает больше, чем пациент. Вторая - пациент, который в определенной степени сам является творцом собственной судьбы, поскольку он формирует свой образ жизни и контролирует количество выпитого алкоголя и выкуренных сигарет.

- При объединении усилий врача и пациента можно достигнуть тех целевых показателей, о которых говорит министерство здравоохранения в рамках национальных проектов, - говорит Дмитрий Ченцов. - Философия и идеология медицины здесь заключаются в том, чтобы не насаждать взрослому человеку, не поучать. Наша задача – обучить докторов и пациентов, что можно быть здоровым, выполняя нехитрые правила. Нужно не только менять образ жизни, но и контролировать свое здоровье на регулярных профилактических медицинских осмотрах и диспансеризациях. Обучение, рассказ, добрый подход – вот наша философия.

Не стоит забывать и о том, что заболевания, выявленные на ранних стадиях, лечатся гораздо проще, эффективнее и дешевле, нежели обостренные.

иректор городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов говорит о том, что медицина - это целая философияФото: Артем КИЛЬКИН

КОНКРЕТНО

Как пройти профилактический осмотр?

В Конституции сказано, что все граждане нашей страны имеют право на бесплатную медицинскую помощь. Далеко не все пользуются государственными услугами, а зря! Уже 6 лет, с 2013 года диспансеризации придали статус всероссийского значения. Это значит, что учреждения имеют возможность получить финансирование для прохождения медицинского осмотра.

Диспансеризация состоит из двух частей. Это профилактический медицинский осмотр и элементы онкоскрининга, раннего теста на рак. Пройти обследование можно в поликлинике по месту жительства.

Гражданам России от 18 лет раз в год доступен профилактический медицинский осмотр. Он состоит из нескольких элементов, таких как осмотр терапевта, измерение уровня глюкозы, холестерина, установление факторов риска и так далее. Если человек в возрасте от 18 до 39 лет и его возраст делится на три, то к диспансеризации добавляются элементы онкоскрининга. К ним относят анализы и исследования для определения возможных онкологических заболеваний. Граждане от 40 лет имеют возможность проходить полный медицинский осмотр каждый год.

- Задача диспансеризации заключается в том, чтобы определить базовые показатели, которые могут быть свидетельствами неполадок в организме, - комментирует Дмитрий Ченцов. - Неполадки можно выявить на ранней стадии и дальше принять решение о лечении.

Здоровье - это самое важное, и относиться к нему нужно соответственно. Необходимо знать, что происходит с нашим организмом и ответственно относиться к профилактическим медицинским осмотрам, чтобы не допустить печальных последствий.