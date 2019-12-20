2019-12-20T15:41:29+03:00
Происшествия

В Ленобласти нашли бункер со спутниковыми «глушилками», в котором хранили угнанные элитные иномарки

Автопарк преступников напоминал гараж голливудской звезды [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Угонщики работали только по элитным иномаркам Фото: ГУ МВД по Петербургу и ЛенобластиУгонщики работали только по элитным иномаркам Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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«Отошел на шесть минут, выхожу обратно на улицу, а машины уже нет!», - с нескрываемым удивлением звонил в полицию игрок сборной России по волейболу Дмитрий Ковалев. На своем Кадиллак Эскалэйд спортсмен приехал на улицу с символичным названием Газовая в Петербурге в разгар рабочего дня. Петроградский район – исторический центр города. Казалось, что тут может случиться. Волейболист лишь разводил руками. Авто за 3,5 миллиона рублей как сквозь землю провалилось за 5 минут. Сыщики тут же смекнули – работали профи. Так оперативники и стали раскручивать историю, которой голливудскому актеру Вин Дизелю с фильмом «Форсаж» остается только завидовать.

В Ленобласти нашли бункер с угнанными машинами.

«УГОНЩИКИ № 1 В РОССИИ»

Петербург уже давно считается в Россией столицей угонов элитных иномарок. Рынок похищенных авто здесь огромный и самый развитый. Именно здесь сосредоточены все самые матеры гонщики, которые давно с презрением смотрят на фильм «Угнать за 60 секунд». Со своими технологиями они могут дать фору любым киношным героям. Но даже среди них есть свои авторитеты.

В этом доме прятался бункер Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В этом доме прятался бункер Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Раньше королем угонов считался 42-летний Игорь Ловыгин. Угонщик № 1 был известен тем, что мог не только оставить вас посреди бела дня без дорогой машины, но и своим фарсом. Ловыгин поднимал крышу банка, чтобы его ограбить, и ускользнул от силовиков после того, как его задержали. Но песенка Лодыгина уже спета. Этим летом его взяли оперативники. И «королями» угонного бизнеса стали они - 47-летние Сергей Кораблев и Дмитрий Федоров.

Дом был оборудован камерами Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Дом был оборудован камерами Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Кораблев и Федоров сколотили банду из пяти человек. У друзей была тройка молодых техников - от 25 до 28 лет. С электроникой и сложным оборудованием они на «ты». Дай им одну минуту. А там рев мотора, свист шин и куш на пять миллионов за пару минут у тебя в кармане. Долгое время «короли дорог» считали себя неуловимыми. Правда, парни даже не подозревали, что их уже давно ведут оперативники. И угон Кадиллака спортсмена стал для них спусковым крючком.

Машину спускали и поднимали с помощью подъемника Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Машину спускали и поднимали с помощью подъемника Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

За угнанным Эскалейдом на хвост русским Вин Дизелям сел целый кортеж оперативников. Правда, те об этом даже не подозревали. Силовики решили отследить маршрут «дорожных пиратов» вплоть до их убежища. Угонщики тоже были не промах. Кадиллак в качестве боевой поддержки сопровождал не менее элитный Порш Кайен. А путь до логова пролегал через дремучие леса Ленобласти.

Такой люк открывал вход в бункер Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Такой люк открывал вход в бункер Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

- После угона подозреваемые нескольких часов ехали по маршруту через несколько районов Ленинградской области, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – В пути они съезжали в лес, где с помощью специальных технических устройств - «сканеров поля» - обследовали машину, чтобы найти поисковые и спутниковые охранные системы дорогих иномарок, после чего отключали их.

Гараж угонщиов Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Гараж угонщиов Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

«БУНКЕР БЫЛ СПРЯТАН ЗА СЕКРЕТНЫМ ЛЮКОМ»

Конспирация была на высшем уровне. Но и оперативники, привыкшие работать на мастерах своего дела, ничуть не уступали дорожным хулиганам. После вылазок в леса угонщики свернули на Ржевский полигон, а с него напрямую в небольшой поселок Стеклянный. Здесь и был особняк угонщиков. И незваных гостей здесь явно не ждали. Когда оперативники зашли в дом, удивленно присвистнули. Гараж был больше похож на напичканную электроникой IT-компанию. В доме был настоящий бункер с люком в полу, который выдвигался и задвигался с помощью специальной кнопкой.

Иномаркам угонщиков можно позавидовать Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Иномаркам угонщиков можно позавидовать Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

- Гараж был закамуфлирован под дачный дом, в подвале которого на глубине шесть метров оборудовано специальное помещение с подъемным устройством вместимостью не меньше 12 автомобилей, - делятся полицейские. – Само помещение ни чуть не уступало по технологичности. В подвале были специальные устройства, которые подавляли GSM-сигналы, а стены обшиты специальной тканью, экранирующей радиосигналы.

Все машины полицейские изъяли Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Все машины полицейские изъяли Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Попав в этот гараж, даже самая современная машина полностью теряла связь с внешним миром, ни спутник, ни маячок здесь не поможет.

Сам бункер по своему автопарку был больше похож на гараж голливудской звезды. Оперативники нашли в нем семьугнанных машин: Ауди Q8, Тойота Ленд Крузер 200, Шевроле Тахо, Кадиллак Эскалэйд, Лексус-RX и 2 автомобиля Лексус-LX. Также полицейские изъяли и элитные авто самих угонщиков: Порше Каен, Инфинити-FX, БМВ-Х6. В одной из машин была мощная радиостанция, которая ловила переговоры сотрудников ГИБДД.

На машины ставили другие номера Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

На машины ставили другие номера Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

«РАЦИЯ ГИБДД И 200 ГОСНОМЕРОВ»

Волна полицейских у угонщиков была не единственной фишкой. После того, как гарад был найден, стало понятно, как дородные Копперфильды проделывали свои трюки. В гараже нашли специальное оборудование для угонов. В бункере было 200 госномеров для машин, пять устройств подавления GSM-сигналов и четыре «удочки» - устройства перехватывали сигнал от ключа хозяина, когда тот нажимал на кнопку, настраивались на него и вуаля – в руках у преступников оказывались ключи, которые спокойно открывали дверь авто.

Машинам делали новые документы Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Машинам делали новые документы Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

- Задержанные использовали высокотехнологичное оборудование, ретранслирующее сигнал от ключа хозяина до автомобиля – так называемой «удочки», - поясняют полицейские. – Группа угонщиков при этом делилась на две части: молодые похищали машину и отключали охранные системы, вторые перегоняла авто к месту отстоя и перепродавала похищенное.

Бункер открывали с помощью кнопки Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Бункер открывали с помощью кнопки Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

К слову, угнанным машинам делали новые номера и машины. Во время угона же на элитные иномарки ставили временные госномера, которые позже попросту выбрасывали. В гараже из найденных номеров машин можно было выстелить целую ковровую дорожку. Там же стояли специальные контейнеры с инструкциями и оборудованием. Каждая коробка была подписана – «Мерседес» или «датчики».

Госномерами в гараже можно устлать весь пол Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Госномерами в гараже можно устлать весь пол Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Петербургский «Форсаж», увы, не ждет хэппи-энд. Сейчас все пятеро уже задержаны на них возбудили уголовное дело за «Кражу». За угнанные машины им теперь грозит до 10 лет тюрьмы. Но кто знает, что еще могут выкинуть «фокусники». Может, они могут заставить пропасть не только машину, но и сами исчезнуть?

Задержанные были не готовы к визиту гостей Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Задержанные были не готовы к визиту гостей Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Все оборудование изъято Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Все оборудование изъято Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

ИСТОЧНИК KP.RU

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