Первый поезд «Санкт-Петербург – Севастополь» отправился в путь

Из дождливой Северной столицы в солнечный Крым теперь можно без труда добраться на поезде. 23 декабря 2019 год открылся железнодорожный маршрут «Санкт-Петербург – Севастополь». 2741 километр, 43 часа и 25 минут в дороге, 118 рек на пути и самая главная «достопримечательность» обновленного полуострова - мост через Керченский пролив. Впечатляет, не правда ли?

- У меня планы скромные: приеду в Севастополь, искупаюсь в Черном море - и сразу домой, - говорит петербуржец Игорь Касаткин. - Событие просто такое - ну никак нельзя его пропустить.

Про искупаться в Черном море Касаткин не шутит. Уже много лет он занимается моржеванием, так что на курорте ему есть чем заняться не только летом, но и зимой.

Первые пассажиры поезда.Фото: Олег ЗОЛОТО

Всего на первом поезде - он, кстати, получил символическое название «Таврия» - прокатится 503 человека. В первые сутки продаж билеты раскупали со скоростью по три штуки в минуту!

- В Крыму давным-давно не бывал, - признается один из пассажиров Евгений Ерисов. - Лет 15 назад в последний раз ездили, с детьми. А сейчас дети уже большие, а внуки еще маленькие. Все не получалось, не получалось, а потом я узнал, что поезд запускают, и решил - когда еще, если не сейчас? Вот и поехал. Там у меня родня, везу им подарок - настоящую сибирскую елочку. Посажу во дворе - пусть растет.

Меньше двух суток в пути - и вы в Крыму!Фото: Олег ЗОЛОТО

«Таврия» - поезд непростой во всех отношениях. Начать хотя бы с того, что в нем семнадцать вагонов - ровно столько же, сколько городов в Крыму. А еще составу достался исторический номер «семь» - как и у своего «предка», который курсировал между городом на Неве и Севастополем с конца 50-х до 2014 года.