Елка из Сибири, стихи для моста и встреча с мамой: Как провожали первый поезд из Санкт-Петербурга в Крым

Из сумрачной Северной столицы в солнечный Крым теперь можно без труда добраться на поезде. 23 декабря открылся железнодорожный маршрут «Санкт-Петербург – Севастополь». 2741 километр, 118 рек на пути и самая главная «достопримечательность» обновленного полуострова - мост через Керченский пролив. Впечатляет, не правда ли? Вот и жители и гости нашего города впечатлились - уже за час до отправления поезда на вокзале было яблоку негде упасть.

ПРИВЕТ ИЗ ОМСКА

- Сфотографируй меня еще вот тут, под часами, - командует жене представительный мужчина с двумя увесистыми баулами. – Давай, я и «Таврия». И в вагоне еще, ладно?

Уже за час до отправления поезда на перроне было не протолкнуться.Фото: Олег ЗОЛОТО

Это Дмитрий и Юлия Терещенко. Крым для них – это детство и каникулы, проведенные у родни на полуострове. А для Дмитрия – еще и целая судьба: когда-то, будучи совсем еще маленьким, он увидел в Севастополе моряков в белоснежных парадных мундирах с золотыми пуговицами и так этим впечатлился, что сам твердо решил стать моряком, когда вырастет. Так и случилось.

Во время поездки пассажиры "Таврии" пересекут 118 рек - в том числе Волхов, Волгу, Оку, Дон и Кубань.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я на пару деньков всего еду, - признается мужчина. – Маму заберу и обратно, в Питер, Новый год праздновать. Почему на поезде, а не самолетом? Слушайте, ну такое событие! Наконец-то мост увижу не с высоты, а вблизи. Говорят, такое зрелище – дух захватывает.

Много было и тех, кто специально приехал на вокзал, чтобы проводить "Таврию" в дорогу.Фото: Олег ЗОЛОТО

63-летний Евгений Ерисов заходит в вагон с сумкой. Внутри – что-то длинное и тонкое, бережно замотанное в клетчатый плед. Удочка? Телескоп?

- Елка! – смеется он. – В подарок родне везу. Настоящая, сибирская, из Омска. Специально недавно за ней ездил. Не рубил, нет – выкопал и в ведерко. Там во дворе посажу – пусть растет.

СПАТЬ НИКТО НЕ СОБИРАЕТСЯ

Много и таких, кто пришел, просто чтобы проводить «Таврию» в путь. Вот дает интервью какому-то телеканалу жизнерадостная пожилая пара, Антонина и Виктор Сергеевы.

В вагоне все новенькое, как с иголочки. На каждом столике - буклеты с информацией о маршруте.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Вы не поверите – я специально ради такого дела отгул на работе взяла! – смеется Антонина Васильевна. – Мы вообще в Крым последние лет пять постоянно ездим. В этом году вот только не сложилось. Ну да не страшно – у нас зато вот что есть!..

Наша собеседница показывает желтую прозрачную папку. Внутри – несколько листков с текстом.

- Это наши стихи, - гордо заявляет Виктор Иванович. – У нас их несколько альбомов уже, и все про Крым. Тут, правда, только два – про мост и про Мостика, кота, который был на стройке талисманом. Сейчас вот с вами поговорим и побежим искать бригадира поезда, чтобы он их передал в музей истории в Керчи.

Путь до Севастополя займет 43 часа и 25 минут. На вторую ночь никто из пассажиров не собирается спать - всем интересно вблизи посмотреть на мост через Керченский пролив.Фото: Олег ЗОЛОТО

«Таврия», кстати, хороша не только снаружи, но и внутри. В вагонах чистота, на сиденьях свежее белье. И пахнет не так, как обычно в поездах, а как от новенькой игрушки. А в купе проводников – целые наборы сувениров: от магнитиков и фирменных подстаканников, на которых отчеканены пейзажи Крыма до раскрасок и книг.

Свой номер "Таврия" получила от легендарной "семерки" - поезда № 7, который курсировал между Северной столицей и Севастополем с 1959-го по 2014-й год.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я двадцать лет проработала проводником на поезде «Самара – Симферополь», - рассказывает бывшая проводница, 75-летняя Людмила Глушакова. – Вот, пришла посмотреть. Слезы на глаза наворачиваются. Я вот смотрю – а тут занавесочки на окнах такие же, как у нас были! С корабликами! Я даже завидую немножко – мне-то на таком поезде уже не поработать.

В зале ожидания Московского вокзала поставили полноразмерную копию одного из купе "Таврии" - там можно было изучить карту маршрута и полюбоваться на подстаканники, отчеканенные специально для первого поезда.Фото: Олег ЗОЛОТО

Люди рассаживаются по местам. Следующей ночью почти никто не собирается спать. Ведь около двух – Крымский мост! А такое зрелище никак нельзя пропустить.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

17 вагонов включает в себя «Таврия» - столько же, сколько городов в Крыму

503 пассажира – максимальная вместимость

43 часа 25 минут – время в пути

3 штуки в минуту – с такой скоростью раскупали билеты в первый день продаж

5 лет – не ходили прямые поезда из Петербурга в Крым