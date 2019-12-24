2019-12-24T21:44:20+03:00
Звезды

Эдуард Пичугин уходит с должности гендиректора «Ленфильма»

Предложение сменить главу киностудии поступило от министра культуры Владимира Мединского
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Эдуард Пичугин объявил о прекращении своих полномочий гендиректора киностудии "Ленфильм".Эдуард Пичугин объявил о прекращении своих полномочий гендиректора киностудии "Ленфильм".Фото: Артем КИЛЬКИН
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24 декабря гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин сообщил о своем уходе с должности. Глава киностудии опубликовал открытое письмо, в котором подводит итоги своей плодотворной работы и благодарит коллег.

- Совет директоров «Ленфильма», по предложению министра культуры Владимира Мединского, принял решение прекратить мои полномочия в качестве генерального директора студии. В ближайшее время я сосредоточу свои усилия на реализации собственных коммерческих кинопроектов, первым из которых станет музыкальный фильм о современной молодежи, - пишет Пичугин в письме, опубликованном на сайте «Ленфильма».

Нового гендиректора выберут только весной следующего года в ходе конкурса. Но Пичугин не покинет «Ленфильм» - он планирует остаться в попечительском совете, а также руководить фондом, который поддерживает проекты киностудии.

- Наша команда начала работу в 2012 году, когда «Ленфильму» предъявили 5 исков о банкротстве. У нас полностью отсутствовало современное кинопроизводственное оборудование. Кроме этого, имелась задолженность по трем художественным фильмам. Но сейчас «Ленфильм» вернулся на позиции главного кинематографического символа города и стал полноценной студией полного цикла. Мы обновили оборудование, отремонтировали корпуса и обошлись без продажи активов, - подводит итоги восьмилетней работы Пичугин.

Добавим, что ранее Минкультуры и налоговики обвинили петербургскую киностудию в задержке платежей и пригрозили блокировкой счетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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