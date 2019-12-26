«Я играю так, чтобы мне не было стыдно перед мамой»: Михаил Боярский празднует свое 70-летие

Секс-символ советского кино. Главный мушкетер страны. Самый душевный и самый харизматичный артист. И еще много в чем самый-самый-самый. Без его «зеленоглазого такси» не обходится почти ни одна вечеринка, а без «Ланфрен ланфра» ни одно признание в любви. Сегодня, 26 декабря, народный артист РСФСР Михаил Боярский празднует юбилей. Д’Артаньняну исполнилось 70 лет. Хотя, кажется, еще совсем недавно молодой он скакал на коне, лихо орудовал шпагой и радовал нас с экранов своим баритоном с хрипотцой. В день рождения артиста «Комсомолка» узнала, как он изменился, каким стал семьянином и как проводит время с домочадцами, а также, что думают о нем коллеги и родственники. Один за всех и все за одного!

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО

- Самое лучшее время Боярского - это время наших с ним съемок в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», - признается «Атос» Вениамин Смехов. - Он показал себя как актер, вахтер, шахтер, трудоголик (смеется). И вообще, он был мотором того праздника! Через «Комсомолку» в город Санкт-Петербург на Мойку шлю свои самые теплые и давно разогретые чувства братства к моему младшему другу по кинофильму «Три мушкетера и один Боярский».

Пора-пора-порадуемся на своем веку! Фото: кадр из фильма

К слову, этот фильм именем Боярского называет почти вся съемочная группа, хотя прошло уже больше 40 лет. Вот и Ирина Алферова, сыгравшая Констанцию, до сих пор с теплом вспоминает те дни.

- Если бы Миши не было, не было бы и этой картины! – улыбается народная артистка РФ. – Он приезжал на площадку и сразу начинал всех вдохновлять. Так что можно смело сказать, что фильм ему посвящен и им сделан. А мы Боярского только обрамляем (смеется). Я видела все зарубежные варианты «Трех мушкетеров». Так там актеры никакие! Однозначно, Миша – лучший Д’Артаньян. Даже обсуждать не надо. И порода, и лицо, и энергетика. Все остальные - бледные тени.

Обворожительная Констанция, как и другие не смогла устоять перед харизмой тогда еще малоизвестного актера.

Ирина Алферова признается, что ей приятно было играть рядом с Михаилом Боярским Фото: кадр из фильма

- Боярский - однозначно секс-символ советского кино. В нем мужская харизма, а еще он умный, настоящий философ. Он так существует интересно и нетривиально думает. Приятно, когда партнер по фильму тебе нравится. Такое вообще редко бывает, - улыбается Алферова. – На съемках Миша очень трепетно обо мне заботился, защищал. Когда нам не дали балетмейстера, он кричал: «Что это такое?». Я просто заворожено за ним наблюдала: он лучше всех катался на лошади, пел, орудовал шпагой. Когда человек владеет всем, это передает ощущение свободы. Он один такой совершенно безумный мушкетер! Мне как зрителю, это очень нужно.

boyarskiy_official Главный мушкетер страны

Д’АРТАНЬЯНОМ МОГ БЫТЬ АБДУЛОВ

- Папа нормально относится к тому, что его до сих пор ассоциируют с Д’Артаньяном, - поделился с «Комсомолкой» сын Михаила депутат Гос Думы Сергей. - Это была его судьбоносная роль. Как это может раздражать? Если бы не было мушкетеров, неизвестно как бы сложилась его карьера, жизнь. Роль красивая, благородная, любимая людьми. Это правильно, что его именно с ней ассоциируют. Но сам папа мне не рассказывал о фильме. Я знаю, что его роль мог исполнить Александр Абдулов. Он пробовался. Но решающую роль сыграл папина музыкальность. Он чисто пел. И композитор Максим Дунаевский сказал, что Боярский больше подходит.

Роль Д’Артаньяна сильно сплотила Михаила Боярского с его мушкетерами. Коллеги стали лучшими друзьями на всю жизнь. Со Смирницким и Смеховым до сих пор часто встречаются. Увидятся они и в эти праздничные дни.

Таким Михаил Боярский был в 90-е

Обычно Михаил Боярский не отмечает свой день рождения. Но в честь юбилея артист согласился сыграть в водевиль-мелодраме «В этом милом старом доме». К слову, на сцену он выйдет вместе со своей супругой Ларисой Луппиан, с которой прожил в браке уже 42 года.

- Обычно в день рождения папы мы в лучшем случае приезжаем к нему в полночь, - смеется сын Михаила Сергеевича. – Поздравляем, говорим тост. Это все длится минут 20. Но в этом году уговорили его на праздник. После премьеры у него будет небольшой банкет с актерами, коллегами, друзьями. К подаркам же он относится достаточно ровно, будет рад любому вниманию. Я готовлю ему сюрприз для дачи. А внуки ограничатся рукодельными поздравлениями. Но папа больше любит дарить, чем получать.

Михаил Боярский не наставлял детей в выборе профессии

Да, Боярский обожает баловать своих внуков. Иногда сыну с дочерью приходится даже одергивать любвеобильного дедушку, так уж сильно одаривает малышей.

- Он замечательный, внимательный дедушка, который балует детей, пытается исполнять все их просьбы и желания, даже с лихвой, я бы сказал, - улыбается Сергей Боярский. - Но это не значит, что внуки и внучки купаются в роскоши. Что касается нас сестрой, не скажу, что нас вообще воспитывали. Просто жили как все, обыкновенная семья. Своим примером мать с отцом давали нам ориентиры: и нравственные ,и жизненные, какие-то человеческие. Но папа никогда нас не наставлял и не участвовал в выборе нашей профессии.

boyarskiy_official Михаил Боярский со своими детьми

«В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ КОСИТ ТРАВУ И СТРИЖЕТ КУСТЫ НА ДАЧЕ»

С возрастом Михаил Боярский стал уделять больше времени семье. Это произошло после аварии в Москве. В 1979 году артист ехал на съемки фильма Светланы Дружининой «Сватовство гусара». На Киевском шоссе машина лоб в лоб столкнулась с другой. Актер спал, очнулся уже в реанимации. Перелом позвоночника, месяц лежал на вытяжке. У Д’Артаньяна было время переосмыслить свои ценности.

boyarskiy_official Михаил Боярский всегда покорял людей своей харизмой

- Я саму аварию не помню, но помню, что папа дружил с врачом, который его спас, - вспоминает сын Боярского. - Он к нам часто потом приезжал. Дядя Саша Потапов. Веселый такой дядька. Хотя, если честно, я бы не сказал, что после той аварии папа стал меньше работать. Он всегда был трудоголиком и и сейчас им остается. Не устает. Наоборот, когда у него есть пауза в работе пауза, он от этого страдает. Потому что попадает в несвойственную для себя ситуацию. Со здоровьем у него тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо! Я лично надеюсь, что папа будет тщательнее следить за собой, он крепкий мужик, молодец.

Михаил Боярский никогда не играет на гитаре на семейных праздникахФото: RUSSIAN LOOK

Дети Михаила Боярского привыкли видеть в отце не артиста, а обычного семьянина, который занимается своими бытовыми делами.

- В свободное время папа смотрит фильмы, ездит на дачу, занимается хозяйством, - пожимает плечами Сергей. - По магазинам ходит, что-то чинит. Покупает вещи для дома, на даче стрижет кусты, косит траву, ходит на рыбалку с внуком, жарит шашлыки на мангале. Это заблуждение, считать, что артист и дома продолжает быть актером. Папа никогда не наряжался в Деда Мороза. Редко говорит о работе. Не поет свои песни на семейных праздниках.

lizavetabo Михаил Боярский старается проводить больше времени в кругу семьи

«Я МАТЕРЮСЬ, НО В КИНО - НИКОГДА»

Сам Боярский признается, что со времен мушкетеров сильно изменился и поменял свое отношение к жизни. Энергичный балагур стал строгим педантом.

- Радости всегда на протяжении жизни одни и те же, - улыбается Михаил Боярский. - А раздражений прибавилось. Я старый ворчливый озлобленный. И не воспринимаю современный мир ни ком образом. Я консерватор. Несмотря на то, что мне казалось, что я самый передовой, волосатый, музыкальный, спортивный и не терпящий ничего прошлого. Теперь я с ужасом думаю, зачем я это делал? И мне жалко то, что мы потеряли.

Михаил Боярский любит проводить время на даче

Михаил Боярский старается общаться только с артистами своего возраста. Их жизненные ценности ему роднее, чем современный мир.

- Когда какой-нибудь народный артист говорит, что на концерте Моцарт вышел в наушниках, и он из-за этого чуть не убежал из зала, я его понимаю, - делится Михаил Боярский. – А еще гендерные проблемы. Когда у нас вдруг ни с того ни с сего появились несколько полов? Черти что. Кто вышел на сцену? Какого он пола? Мне эти проблемы решать неинтересно. Пускай это делает молодежь. Но у меня есть внучка - девочка и внук - мальчик. И я такое счастье испытываю, что они нормальных полов!

Михаил Боярский со временем становится лишь популярнееФото: Илья СМИРНОВ

Михаил Боярский недоумевает от современной молодежи, которая знакомится в социальных сетях.

- Компьютер взял, и любые отношения через него можно завязать: и близкие и далекие, - вздыхает артист. - Как это можно жениться как в печатной машинке? Не воспринимаю это никак. Наверное, я не прав. Конечно, все идет вперед и бессмысленно тормозить. Но я как ракушка закрываюсь постепенно.

- А как вы относитесь к современному кино?

- В кино без мата уже не разговаривают. Когда читаю сценарий, понимаю, что я совсем постарел. Не могу я до сих пор материться с экрана. Не получается. То есть, я конечно смогу. И я это делаю неплохо. Но все равно мне мама бы сказала: «Как тебе не стыдно?». Я ориентируюсь на своих родителей. Они для меня большой авторитет. И когда я понимаю, что они бы сказали, что это неприемлемо - для меня это основной критерий к театру, кинематографу, литературе. Когда собираются 10-тысячные залы в нашем городе, и там идет мат, а все счастливы, ломятся, нет свободного места. Что вы хотите, уважаемые зрители? Для меня это загадка. Я в этом жанре не буду работать!

Михаил Боярский празднует юбилей Фото: Академический Театр имени Ленсовета

- Какой театр вам близок?

- Я до сих пор думаю, что самое главное в театре - это артист. Это никаким освещением, взрывами, раздеваниями не заменишь. Человек писал произведение для человека, а не для того, чтобы бассейн был на сцене, и все парились голые вениками. Это все эксперимент. Я категорически против всяких новшеств в театре. Есть для этого кино, «Трансформеры», будь они трижды прокляты. Жрут друг друга, убивают, кровь кругом... Я за театр психологический, который вызывает у людей чувства. И эти чувства добрые. Сегодня таких добрых чувств все меньше и меньше.

«СТЕСНЯЮСЬ СВОЕГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ»

- С вами теперь трудно работать режиссерам?

- Я думаю, что нет. У меня не такое большое количество режиссеров был на моем пути. Я привязываюсь. Когда попадается режиссер на одну постановку, мы не успеваем понять друг друга. Я максимально делаю все, что умею. Но вообще я теперь уже достаточно жесткий артист и, если мне что-то не нравится, я говорю, что здесь должно быть так, а не иначе. Либо так как я, либо никак. Я говорю - до свидания. Не нужно друг друга мучить.

Михаил Боярский в свой юбилей вышел на сцену Фото: Академический Театр имени Ленсовета

- Недавно вы снимались с молодыми артистами в фильме «Самый лучший день».

- Я просто ходил как на экскурсию. Смотреть, как они работают. Чудеса. Шесть-восемь камер, массовка в мгновение ока одета. Там работают пацаны, молодежь и только два старых человека: Чурикова и я. Они раскованы, свободны. А мы пока с Чуриковой отрепетируем, работаем по-черпашьи. Они издевались над нам, как только могли, раз-раз и уже в другом фильме снимаются, реклама. Все так изменилось, что не успеваешь поработать. Сняться только, но не работать. Я не знаю, как получается у них. Нужно обвинять себя. Я не успеваю за ними.

- Вы сейчас ностальгируете по былым временам?

- Все сотканы из прошлого. И тогда совсем все было по-другому. Когда уходят такие артисты как Юрский, Казаков, Табаков. Полмира рушится. Потому что они все были знакомы с моими родителями. Когда все начинает рушиться, как будто волна - раз и смыло весь городок, который построен. Все было гораздо милее и добрее. С папой с мамой, послевоенными застольями, песнями.

Михаил Боярский в новом спектакле играет со своей женой Фото: Академический Театр имени Ленсовета

- Вы совмещаете празднование дня рождения и Нового года?

- У нас все декабрьские, и папа в том числе. Раньше мы жили скромнее, жили сложно. Обычно совмещали Новый год с праздником папы братьев, сестер, мамы. А сейчас мы научились праздновать. В семье любой праздник проходит в течение 2-3 минут. Просто - с днем рождения, до свидания. Никакого застолья. Просто отмечается семьей, кто есть дома. Пускай и очень быстро, но приносит удовольствие. Не надо посуду мыть, никто не встает с опухшей головой утром.

lizavetabo Дети Михаила Боярского всегда ориентируются на своего отца

- Как сами будете праздновать?

- Я очень не люблю юбилеи. Единственный юбилей, который меня потряс, это был спектакль Алисы Бруновны Фрейндлих. Очень глубоко запал в душу. Я подумал, что неплохо было бы и мне что-то сделать в таком плане. Но у меня для этого нет ни таланта, ни сил. Вот только спектакль в театре имени Ленссовета. В нем я принимаю участие с удовольствием, потому что это не бенефисовый концерт. Там 90 процентов молодежи и только две возрастные роли: у меня и моей супруги. Но они второстепенные. А так думаю - скорее бы этот день кончился и следующий будет самый приятный. Я действительно немножко стесняюсь. Есть неловкость, что у меня день рождения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/751769" frameborder="0"></iframe> Мон амур Мишель с усами.Всенародно любимому мушкетеру Михаилу Боярскому исполняется 70 лет

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