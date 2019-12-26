«Боярский пережил клиническую смерть»: Народная артистка России Светлана Дружинина рассказала, как переживала за жизнь актера

Совсем скоро на экраны выйдет продолжение знаменитой трилогии «Гардемарины». Как и раньше, снимает его именитый кинорежиссер и сценарист Светлана Дружинина. В четвертой части среди старой гвардии есть и сегодняшний юбиляр Михаил Боярский, с которым Светлана Сергеевна дружит уже много лет. А началась их дружба со съемок в фильме «Сватовство Гусара» в 1978 году.

- Он в кадре смотрелся великолепно! Но случилась беда: Миша попал в сложнейшую автокатастрофу! (В 1979 году на Киевском шоссе машина лоб в лоб столкнулась с другой. Актер спал, очнулся уже в реанимации. Перелом позвоночника, месяц лежал на вытяжке – прим. ред). После той аварии у Миши была клиническая смерть, если говорить откровенно. Это было его определенным переосмыслением жизни. Да... Очень трудно говорить об этом. Мне предлагали менять актера, поработать с кем-то другим. Я категорически отказалась даже думать об этом. А в те времена это считалось забастовкой. Я сказала, что имею право ждать. «А если он не выживет?» - спрашивали меня. Я ответила: «Тогда сделаю картину - гибель моего друга». Бог дал ему силы, он выжил и работает с отдачей, терпением, любовью, которая выражается в отверженности.

Михаил Боярский и Светлана Дружинина

Светлана Сергеевна называет Боярского фактически дважды рожденным человеком. Годы сблизили режиссера и актера не только на площадке. Они вместе и на отдыхе, и на встречах. Светлана Сергеевна рассказывает, что в жизни Д’Артаньян совершенно другой.

- У Миши совершенно удивительная внутренняя харизма, о которой мало кто знает. Многие привыкли его видеть в шляпе, поющим, веселым, неувядающим, очаровательным мужчиной. Да, он действительно харизматичный, обаятельный, невероятно галантный, хорошо воспитанный своей потрясающей мамой, с которой мы тоже были знакомы. Царство ей небесное. Но при этом он очень глубокий, мыслящий и совсем неординарный человек. Во многом отличающийся от своего внешнего артистичного образа.

Светлана Дружинина дружит с Михаилом Боярским долгие годыФото: Олег ЗОЛОТО

Еще одна знаковая совместная работа Светланы Сергеевны и Михаила Сергеевича - «Гардемарины, вперед!».

- Когда я ему предложила сняться, он сказал: «Как я могу отказать режиссеру, которая на руках меня несла в палате в больнице, потому что я не мог сделать несколько шагов, чтобы напиться и отереть себе лицо свежей водой», - говорит режиссер. - Он для меня не просто актер и возмужавший мужчина, для меня он родной близкий, практически детеныш. Я отношусь к нему с нежностью, трепетно. Хоть он и ворчит всегда: «Пора завязывать работу, семья, дом». Все равно я уверена, какая бы ему работа не была предложена, он с ней прекрасно справится. Вот и сейчас в продолжении снимается: прекрасно дерется на шпагах, на лошадях, правда, ему не пришлось скакать. Сюжет просто поменялся, хотя, он и это умеет! Если вы посмотрите «Гардемарины 4», а я советую всем читателям «Комсомольской правды» их посмотреть, вы увидите человеческое достоинство. Картина не просто касается мужчин в возрасте, которых также продолжают обожать женщины. Здесь есть уже возрастная мудрость. Она пришла со временем, его богатым жизненным опытом. Я очень благодарна Михаилу Боярскому за работу. Желаю ему много лет, творческой удачи ему и его прекрасной уникальной, мудрейшей, потрясающей, любящей жене и прекрасным деткам Сереже и Лизке. Мы всех их знаем с сызмальства. Он прекраснейший отец и муж!

Михаил Боярский в фильме "Гардемарины" Фото: кадр из фильма

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