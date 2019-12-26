2019-12-26T01:20:04+03:00
Звезды

«Боярский пережил клиническую смерть»: Народная артистка России Светлана Дружинина рассказала, как переживала за жизнь актера

Режиссер фильма «Гардемарины» и «Сватовство Гусара» рассказала о том, как Михаил Сергеевич хотел отомстить за смерть деда
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Михаилу Боярскому исполняется 70 летМихаилу Боярскому исполняется 70 летФото: Илья СМИРНОВ
Изменить размер текста:

Совсем скоро на экраны выйдет продолжение знаменитой трилогии «Гардемарины». Как и раньше, снимает его именитый кинорежиссер и сценарист Светлана Дружинина. В четвертой части среди старой гвардии есть и сегодняшний юбиляр Михаил Боярский, с которым Светлана Сергеевна дружит уже много лет. А началась их дружба со съемок в фильме «Сватовство Гусара» в 1978 году.

- Он в кадре смотрелся великолепно! Но случилась беда: Миша попал в сложнейшую автокатастрофу! (В 1979 году на Киевском шоссе машина лоб в лоб столкнулась с другой. Актер спал, очнулся уже в реанимации. Перелом позвоночника, месяц лежал на вытяжке – прим. ред). После той аварии у Миши была клиническая смерть, если говорить откровенно. Это было его определенным переосмыслением жизни. Да... Очень трудно говорить об этом. Мне предлагали менять актера, поработать с кем-то другим. Я категорически отказалась даже думать об этом. А в те времена это считалось забастовкой. Я сказала, что имею право ждать. «А если он не выживет?» - спрашивали меня. Я ответила: «Тогда сделаю картину - гибель моего друга». Бог дал ему силы, он выжил и работает с отдачей, терпением, любовью, которая выражается в отверженности.

Михаил Боярский и Светлана Дружинина

Михаил Боярский и Светлана Дружинина

Светлана Сергеевна называет Боярского фактически дважды рожденным человеком. Годы сблизили режиссера и актера не только на площадке. Они вместе и на отдыхе, и на встречах. Светлана Сергеевна рассказывает, что в жизни Д’Артаньян совершенно другой.

- У Миши совершенно удивительная внутренняя харизма, о которой мало кто знает. Многие привыкли его видеть в шляпе, поющим, веселым, неувядающим, очаровательным мужчиной. Да, он действительно харизматичный, обаятельный, невероятно галантный, хорошо воспитанный своей потрясающей мамой, с которой мы тоже были знакомы. Царство ей небесное. Но при этом он очень глубокий, мыслящий и совсем неординарный человек. Во многом отличающийся от своего внешнего артистичного образа.

Светлана Дружинина дружит с Михаилом Боярским долгие годы Фото: Олег ЗОЛОТО

Светлана Дружинина дружит с Михаилом Боярским долгие годыФото: Олег ЗОЛОТО

Еще одна знаковая совместная работа Светланы Сергеевны и Михаила Сергеевича - «Гардемарины, вперед!».

- Когда я ему предложила сняться, он сказал: «Как я могу отказать режиссеру, которая на руках меня несла в палате в больнице, потому что я не мог сделать несколько шагов, чтобы напиться и отереть себе лицо свежей водой», - говорит режиссер. - Он для меня не просто актер и возмужавший мужчина, для меня он родной близкий, практически детеныш. Я отношусь к нему с нежностью, трепетно. Хоть он и ворчит всегда: «Пора завязывать работу, семья, дом». Все равно я уверена, какая бы ему работа не была предложена, он с ней прекрасно справится. Вот и сейчас в продолжении снимается: прекрасно дерется на шпагах, на лошадях, правда, ему не пришлось скакать. Сюжет просто поменялся, хотя, он и это умеет! Если вы посмотрите «Гардемарины 4», а я советую всем читателям «Комсомольской правды» их посмотреть, вы увидите человеческое достоинство. Картина не просто касается мужчин в возрасте, которых также продолжают обожать женщины. Здесь есть уже возрастная мудрость. Она пришла со временем, его богатым жизненным опытом. Я очень благодарна Михаилу Боярскому за работу. Желаю ему много лет, творческой удачи ему и его прекрасной уникальной, мудрейшей, потрясающей, любящей жене и прекрасным деткам Сереже и Лизке. Мы всех их знаем с сызмальства. Он прекраснейший отец и муж!

Михаил Боярский в фильме "Гардемарины" Фото: кадр из фильма

Михаил Боярский в фильме "Гардемарины" Фото: кадр из фильма

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я играю так, чтобы мне не было стыдно перед мамой»: Михаил Боярский празднует свое 70-летие

В день своего юбилея артист признался, как изменился со времен Д’Артаньяна и почему разочаровался в современном кино и театре, а его дети рассказали, как отец ведет себя в обычной жизни (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Михаил Боярский: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я играю так, чтобы мне не было стыдно перед мамой»: Михаил Боярский празднует свое 70-летие
В день своего юбилея артист признался, как изменился со времен Д’Артаньяна и почему разочаровался в современном кино и театре, а его дети рассказали, как отец ведет себя в обычной жизни
«Я играю так, чтобы мне не было стыдно перед мамой»: Михаил Боярский празднует свое 70-летие
В день своего юбилея артист признался, как изменился со времен Д’Артаньяна и почему разочаровался в современном кино и театре, а его дети рассказали, как отец ведет себя в обычной жизни
Гонорары звезд на новогодних корпоративах 2020: Ревва заработает за новогоднюю ночь на квартиру в Москве, а Ротару отказалась от выступлений
«Комсомолка» подсчитала гонорары звезд на празднованиях Нового года 2020, кто из знаменитостей наиболее востребован на вечеринках
Новости 24
Суды Петербурга впервые за декабрь не «минировали» лжетеррористы
В Петербурге объявили двухнедельную акцию протеста против творчества Сергея Шнурова
На Балтийском заводе проверили на равновесие атомный ледокол «Арктика»
Заключенный «Крестов» потребовал 666 тысяч рублей компенсации за курящих и глупых сокамерников
Владимир Путин уволил начальника петербургского университета ГПС МЧС России
Бездомные в костюмах Деда Мороза вышли на улицы Петербурга и поздравили горожан с Новым годом
Петербуржца подозревают в вымогательстве и покушении на убийство богатых бизнесменов-родственников
На улицах Петербурга появились «волшебные» новогодние трамваи
В Ленобласти спасли бездомную дворнягу, которую живодер бросил в затопленную башню очистных сооружений
В Петербург будут привлекать научные школы из других регионов страны
В Петербурге увеличили стоимость проезда в городских маршрутках и автобусах до Ленобласти
Сильный туман задержится в Петербурге еще на день
На Большой Конюшенной улице вспыхнула трехкомнатная квартира
Петербуржцы жалуются на поломку онлайн-карты общественного транспорта
В петербургском ЗакСе пообещали бороться с семейным киднеппингом
50 метров грязи: путь на Серафимовское кладбище превратился в полосу препятствий
Новым генеральным директором «СПб Реновация» назначен Александр Малай
Драгоценности, роботы и зубные электрощетки: Самые популярные подарки к Новому году в Петербурге
Вековой тополь на Петроградской стороне срубили из-за гнили
Следователи выясняют причины жесткой посадки вертолета в Ненецком автономном округе
ЦИК России: Избирательная система Санкт-Петербурга нуждается в капитальном переустройстве
Новые животные поселились в Ленинградском зоопарке под Новый год
Русский музей оштрафовали на 100 тысяч за протечки в фондохранилище
Плата за вывоз мусора в 2020 году в Ленобласти уменьшится на 12 процентов
Собаку со сломанной лапой пытаются спасти около Орловского карьера в Петербурге
Петербурженку оштрафовали за оскорбление соседа по коммуналке
Месячный проездной на один наземный транспорт будет стоить 1615 рублей
Подвалы Петербурга начнут ремонтировать в 2020 году после чердаков