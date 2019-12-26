К превращению старых «Крестов» в туристический объект привлекут инвесторов

Глава Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Калашников побывал в старых «Крестах» на Арсенальной набережной: заглянул в музей, прошелся по камерам, пообщался с сотрудниками. И сделал важное заявление.

– Сотрудники, которые много лет прослужили здесь и теперь продолжают заботиться об объекте уже в роли гражданских, взмолились: «Не отдавайте изолятор с баланса!». Будем думать, – сказал Александр Калашников. – Есть вариант сделать мемориальный комплекс. Но в этом нас должны поддержать и правительство города, и правительство России. Конечно, вопросы будем решать через Росимущество (корпуса на Арсенальной переданы ему. – Прим. ред.). Может быть, сделаем какое-то тройное соглашение с привлечением частного капитала.

О превращении старых «Крестов» в туристический объект – а это семь зданий и два комплекса – заговорили с самого переезда изолятора в новые корпуса в Колпино в декабре 2017-го. Пока они продолжают быть закрытой территорией.

– Передавать «Кресты», чтобы там что-то рисовали и строили, честно скажу, жалко, – признался начальник УФСИН по Петербургу и Ленобласти Игорь Потапенко в эфире радио «Комсомольская правда» еще полгода назад. – Там отбывали наказание Троцкий, Луначарский, Гумилев. 400 сотрудников в первые дни войны ушли на фронт, многие погибли, об этом напоминают мемориальные комплексы. Там служили герои СССР и России. Это памятник архитектуры. Это история не только уголовно-исполнительной системы, но и города и страны.

«Кресты» задумали не просто сохранить, но и развить. Открыть свободный доступ в старые корпуса планировали еще в этом году, но ждали поддержки федерального руководства.

– Теперь мы выдохнули: не хотелось отдавать родные старые корпуса какой-то другой организации, – признаются в УФСИН. – Это важная подвижка в деле. Наконец, мы понимаем, в каком направлении двигаться. Теперь дело остается за разработкой проекта.

СПРАВКА «КП»:

Следственный изолятор №1 «Кресты» изначально построили как одиночную тюрьму, рассчитанную на тысячу уголовников. При императрице Анне Иоанновне на месте «Крестов» стоял «Винный городок», который в 1868-ом преобразовали в центральную пересыльную тюрьму, или так называемый «централ». Нынешний комплекс возвели по проекту архитектора Антония Томишко в 1884-1892 годах. В народе тюрьму прозвали «Крестами» из-за двух корпусов крестообразной формы.