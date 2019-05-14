Старые «Кресты» откроют для всех желающих до конца года, а в новые проведут кабельное ТВ

С ДОСТАВКОЙ В КАМЕРУ

В «Кресты-2» – самый большой следственный изолятор Европы – арестанты переехали в декабря 2017-го. Огромный комплекс в Колпино рассчитан на четыре тысячи человек, но пока заполнен только на 75 процентов: еще тысячу «постояльцев» сюда переведут до конца года. Подследственных и подсудимых, ожидающих конвоирования или экстрадиции селят в двухместные и четырехместные камеры площадью 15 или 30 «квадратов» соответственно. Такой метраж не в каждой коммуналке!

ЛИЦА ВЛАСТИ. Начальник петербургского УФСИН Игорь Потапенко 00:00 00:00

«Кресты-2» называют самым уютным изолятором в стране, а 70 процентов обращений, которые приходят в УФСИН по Петербургу и Ленобласти, содержат просьбу «поселить» арестанта именно здесь, а не в одном из пяти других изоляторов двух регионов.

– Уют создается людьми, – отметил в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» начальник УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти, генерал-майор внутренней службы Игорь Потапенко. – За полгода до переезда сотрудники вне службы работали в Колпино, даже ночевали там, чтобы создать условия для тех, кого туда перевезут: отмывали помещения, расставляли мебель. Душу вложили.

Снаружи не видны ни вышки, ни колючая проволока, но безопасность, уверяет начальник, на высшем уровне.Фото: Олег ЗОЛОТО

После первой ночевки на новом месте арестанты поделились впечатлениями, и все были положительными. Концертный зал, спортзал, церковь, музей, госпиталь, тир (для тренировки сотрудников) – это неполный перечень «удобств» новых «Крестов».

– В сизо работают современные телекоммуникационные формы связи, – рассказывает Игорь Потапенко. – Хотим провести в камеры и кабельное телевиденье со стандартным набором каналов.

Единственное, чем «телек» в «Крестах» будет отличаться от обычного, – отсутствием платных услуг: купить подписку на эротический канал не получится. Зато арестантские телевизоры будут с обратной связью. Оборудование позволит не только смотреть программы, но и общаться с адвокатами и родными, а при необходимости получать юридическую информацию.

Сейчас в «Крестах» в Колпино работают несколько продвинутых систем. Для адвокатов и посетителей ввели электронную очередь (а ведь всего два года назад защитники занимали очередь с вечера) и электронную доставку писем. Работает в сизо и бюро передач, и продуктовый магазин, причем «седелец» может сам заказывать съестное с доставкой прямо в камеру и оплатить покупку по карте.

СМЕЛЫЕ, ДОБРЫЕ, ВЕСЕЛЫЕ

Но «Крестам» все равно не хватает счастья.

– Здесь находятся подозреваемые в преступлении, которые переживают за свою судьбу, или уже осужденные, к ним приходят жены, матери и дети, – поясняет начальник. – Это сгусток проблем.

Из менее эфемерного остается проблема транспортной доступности: запустили два автобусных маршрута до метро и до железнодорожной станции «Колпино», но открытие новой автомобильной дороги и станции «Корлпино-2» еще впереди. Предстоит разобраться и с иногородними посетителями, для них рядом с «Крестами» хотя организовать гостиничные номера.

Начальник УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти, генерал-майор внутренней службы Игорь Потапенко.Фото: Артем КИЛЬКИН

Одной из главных проблем остается недобор сотрудников. С открытием новых «Крестов» число мест для арестантов выросло вдвое, штат сотрудников расширили на 500 человек. Вот только добираться на работу в Колпино желающих не так много. К тому же, весь прошлый год из-за пробела в новом законодательстве сотрудникам УФСИН платили на 10-15 тысяч меньше, чем служащим на аналогичных должностях в МВД и Росгвардии. Сейчас ситуация с зарплатами выровняли, но часть работников все равно успела уйти.

– Нам нужны люди смелые, добрые и веселые, как говорил Петр Первый, – улыбается Игорь Потапенко. – А главное, с желанием служить делу. Образование, подготовка? Мы доучим! Главное, чтобы человек был отслуживший, с образованием не ниже среднего профессионального и без судимостей. Работа у нас незаметная, но важная: мы защищаем общество от преступности.

Желающим поработать в новых «Крестах» обещают от 24 до 75 тысяч рублей в месяц, медицинское и социальное обеспечение всей семьи и ранний выход на пенсию.

СИЗО ЖАЛКО

Старые «Кресты» хоть и свободны от арестантов, но продолжают быть закрытой территорией, принадлежащей ФСИН. После переезда и в Петербурге, и в Ленобласти освободилось семь зданий и два комплекса. Комплексы уже передали Росимуществу. Но на Арсенальной по-прежнему трудятся более 600 сотрудников.

– Передавать «Кресты», чтобы там что-то рисовали и строили, честно скажу, жалко, – признается Потапенко. – Там отбывали наказание Троцкий, Луначарский, Гумилев. 400 сотрудников в первые дни войны ушли на фронт, многие погибли, об этом напоминают мемориальные комплексы. Там служили герои СССР и России. Это памятник архитектуры. Это история не только уголовно-исполнительной системы, но и города и страны.

План по старым «Крестам» таков: не просто сохранить, но и развить. Уже в этом году обещают открыть сюда свободный доступ для всех желающих!

– Прорабатываем вопрос свободного доступа в один из первых храмов в нашем городе, который находится внутри комплекса, а также посещения музейной экспозиции, – поясняет Потапенко. – Пока приводим территорию в порядок, дорабатываем алгоритм и согласовываем его с городскими властями.

ВЕРНУТЬ В ОБЩЕСТВО

Сейчас за решеткой в Петербурге и Ленобласти отбывают наказание более 13 000 человек.

– Среднестатистический заключенный Петербурга – это человек, уже отсидевший три-четыре раза, осужденный по тяжким и особо тяжким статьям (убийство, терроризм, педофилия), на 90 процентов связанный с распространением или употреблением наркотиков, – рассказывает руководитель УФСИН. – Среднестатистический срок – 7-15 лет. 75 процентов преступлений в Петербурге совершают под алкоголем или наркотиками.

10 лет назад заключенных в двух регионах было 20 000. При этом не было тех, кого наказывают, не лишая свободы, – например, отправляют на принудительные работы. Нынче только в квартал в исправительные центры попадает 25 000 человек.

Работает в сизо и бюро передач, и продуктовый магазин.Фото: Олег ЗОЛОТО

Из карательной система стремиться к исправительной. С преступниками практикуют индивидуальный подход. Работать, будучи за решеткой, не заставляют, но пытаются убедить, ведь отдавать долги и платить штрафы, если их присудили, все равно придется. В девяти исправительных колониях обрабатывают дерево и металл, собирают мебель. Потихоньку запускают проект по переработке мусора.

– Процентов семь заключенных – взрослые мужчины даже без среднего образования, – отмечает генерал-майор. – У нас работают вечерние школы, ПТУ, где обучаем по 17 профессиям: сварщики, электрики, штукатуры, плотники, автомеханики. На выходе из колонии человек получает образование и практику, за шесть месяцев до освобождения ему предлагают варианты трудоустройства. В прошлом году 10 заключенных получили высшее образование. Что такое исправить? Это вернуть в общество.

СПРАВКА «КП»:

Следственный изолятор №1 «Кресты» изначально построили как одиночную тюрьму, рассчитанную на тысячу уголовников. При императрице Анне Иоанновне на месте «Крестов» стоял «Винный городок», который в 1868-ом преобразовали в центральную пересыльную тюрьму, или так называемый «централ». Нынешний комплекс возвели по проекту архитектора Антония Томишко в 1884-1892 годах. В народе тюрьму прозвали «Крестами» из-за двух корпусов крестообразной формы.

ИЗВЕСТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ:

– революционеры Владимир Антонов-Овсеенко, Павел Дыбенко, Лев Каменев, Анатолий Луначарский, Лев Троцкий;

– поэт Николай Заболоцкий;

– историк, сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева Лев Гумилев;

– маршал Константин Рокоссовский.

ОДИН ПОБЕГ И ДВЕ ПОПЫТКИ:

11 ноября 1922-го – бандит Ленька Пантелеев с сообщниками покинул тюрьму, прибегнув к помощи одного из надзирателей; на стену беглецы вскарабкались по наваленным дровам, а снаружи спустились по веревкам из одеял;

3 марта 1991-го – налетчик Сергей Мадуев («Червонец») пытался бежать, при этом воспользовался револьвером, который ему передала следователь;

23 февраля 1992-го – семь заключенных по инициативе обвиняемого в убийстве Юрия Перепелкина пытались бежать, взяв в заложники двух контролеров; троих беглецов убили во время штурма, один заложник погиб из-за удара заточкой в грудь.