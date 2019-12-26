2019-12-26T14:01:36+03:00
Общество

У двигателя ТВ7-117СТ-01 появился цифровой двойник

Высокотехнологичный проект выполнен специалистами Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» по заказу АО «ОДК-Климов»
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У двигателя ТВ7-117СТ-01 появился цифровой двойник.У двигателя ТВ7-117СТ-01 появился цифровой двойник.
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Завершен первый этап проекта по разработке цифрового двойника двигателя ТВ7-117СТ-01. В ходе проекта решены задачи организационного и технического порядка.

- Сам факт появления таких технических заданий в отрасли – это уже значительное событие, - отметил руководитель проекта, заместитель директора проектного офиса Центра НТИ СПбПУ Александр Тамм. - На основе построенной интегральной модели мы реализовали подетальную оптимизацию и получили снижение в массе некоторых статорных деталей до 50% при сохранении их прочности, долговечности и полном соответствии всем прочим целевым значениям технического задания.

В процессе реализации проекта произведена оцифровка результатов работ АО «ОДК-Климов» по двигателям данного класса, проведен анализ расчетных обоснований, конструкторской документации, результатов испытаний и т.д. Уникальность проекта заключается в комплексном подходе к полной формализации процесса проектирования газотурбинного двигателя. По сути это первый для отечественного двигателестроения пример перепроектирования газотурбинного двигателя на основе технологии цифрового двойника (Digital Twin) с оцифровкой многолетнего опыта предприятия, полученного в результате разработки двигателей.

- Для нас, как заказчиков, был организован круглосуточный доступ к единой цифровой платформе, в частности – ко всем вариантам виртуальных испытаний, которых в различных классах испытательных полигонов было выполнено более 800, - рассказал генеральный конструктор АО «ОДК-Климов» Алексей Григорьев. - В Центре НТИ СПбПУ проводился комплекс работ по разработке новых конструкторских решений, с одновременной автоматизированной проверкой их соответствия требованиям с использованием функционала платформы. Мы анализировали результаты работы, консультировали специалистов Центра по вопросам, связанным с отраслевой спецификой.

Оптимизация двигателя не заканчивается снижением массы статора, разработка цифрового двойника двигателя продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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