В Петербурге мать, заморившая сына голодом до смерти, получила 2 года исправительных работ

Жуткая и дикая история матери, заморившей голодом годовалого сына, всколыхнула Петербург в январе 2019 года. Простые горожане тогда не могли понять, как можно так обращаться с малышом, не замечать его страданий и довести ребенка до смерти. Не стал понятен мотив женщины и сейчас, когда ей вынесли приговор. Он оказался на удивление мягким.

- Как полагает следствие, Свинцова, являющаяся матерью малолетнего ребенка, имея косвенный умысел на убийство сына, относясь безразлично к его физическому состоянию, достоверно зная об отсутствии регулярного питания, передала его сиделке, не убедившись в ее состоянии осуществлять за сыном должный уход, - сообщала в январе 2019 года Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сиделкой оказалась судимая и сильно пьющая подруга. Ей было все равно на ребенка. Когда малыш умер от истощения, женщина лишь сообщила об этом матери. В тот же вечер, задержанная полицией, сиделка умерла в камере от переизбытка спиртного в организме.

Кроме погибшего ребенка, у осужденной есть еще сыновья 5 и 10 лет. Их у нее давно забрали за пьянство - детей воспитывают отцы. Про младшего она вообще не упоминала, будто малыша и нет. Соседи Виктории говорили, что ребенок был чудовищно истощен.

Сама Виктория признала вину, но не в убийстве, а в неисполнении родительских обязанностей и причинениис мерти по неосторожности.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Казалось, что за такое изуверство женщину должны посадить надолго, и поначалу дело завели по статье «Убийство малолетнего» за что полагается от 8 до 20 лет тюрьмы. И с января по октябрь горе-мамаша сидела в следственном изоляторе. Но приговор оказался неожиданным.

- Суд назначил Виктории Свинцовой наказание в виде 2 лет исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка ежемесячно, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Причиной стала квалификация дела. Свинцову осудили за неисполнение родительских обязанностей и причинение смерти по неосторожности. А это штраф плюс исправительные работы. Женщина уже на свободе. Все что ей грозит - ближайшие два года мести улицы Петербурга. Вину в смерти сына она признала.