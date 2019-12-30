Автобус Минск-Санкт-Петербург разбился под Псковом: пострадали 19 человек, в том числе дети

19 человек, в том числе трое детей пострадали в аварии в Псковской области. Здесь, в ночь на 30 декабря опрокинулся пассажирский междугородний автобус, шедший из Минска в Санкт-Петербург. Около 2:50 на 269 километре Петербург-Пустошка-Невель, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

- По предварительным данным, в автобусе «Неоплан» белорусской транспортной компании находились 50 человек пассажиров, в том числе четверо детей и двое водителей. 19 человек из них, в том числе три ребенка получили травмы различной степени тяжести. Погибших в ДТП нет, - рассказали корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе УМВД Псковской области.

Известно, что за рулем был мужчина 1972 года рождения, гражданин Беларуси. Сейчас списки пострадавших и их гражданство устанавливаются.

Сразу после аварии на место происшествия прибыли машины скорой помощи, ГИБДД и МЧС. Раненых срочно доставили. Детей - в Псковскую детскую областную клиническую больницу (их состояние уточняется), а остальных - во взрослую. Некоторые травмированные от госпитализации отказались.

- К нам поступили 14 человек, семеро из них госпитализированы. Травмы у всех разные, но достаточно серьезные. Тяжелый один человек, он в реанимации, - сообщили «Комсомолке» в приемном покое медучреждения.

По данным «КП-Псков», количество пострадавших выросло до 21 человека.

При этом в УМВД РФ по Псковской области заявляют о 16 травмированных. У большинства - переломы ключиц, ушибы, порезы от стекла и прочее. Среди раненых оказались и трое детей, все - девочки 2006, 2008 и 2010 годов рорждения. У них ушибы грудной клетки и грудного отдела позвоночника. Все пострадавшие - граждане Республики Беларусь.

Автобус, по сведениям полиции, принадлежит частному перевозчику. Цель поездки - туристическая. Был ли автобус рейсовым - уточняется.

По предварительным данным, в аварии пострадали 19 человек. Фото: УМВД РФ по Псковской области.

По состоянию на 8:30, на месте ДТП продолжаются работы. Сейчас сюда пригнали подъемный кран, который должен поставить автобус на колеса. В дальнейшем его судьбу решит перевозчик. Пассажиров, которым не понадобилась медпомощь, администрация Псковской области временно разместила в одной из гостиниц города. Сейчас решается вопрос о том, кто и как доставит людей в Петербург.

Что касается причин ДТП, то все обстоятельства установит ГИБДД. В Управлении федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад», в ведении которого находится данный участок трассы, уже заявили, что дорога была в нормальном состоянии:

- Согласно данным датчиков автоматизированной системы, асфальт был влажным и обработан противогололедными реагентами, - сообщает пресс-служба ведомства.

Впрочем, фото с места ДТП говорят о том, что состояние трассы было не самым идеальным.

Напомним, что накануне в Эстонии в аварию попал другой международный автобус. Он шел из Петербурга в Ригу. Пострадавшими оказались девять человек.