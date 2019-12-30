2019-12-30T11:58:55+03:00
Происшествия

Двое задержанных россиян признались, что планировали теракты в Петербурге в новогодние праздники

Во время обысков сотрудники ФСБ нашли улики
Роман ЛЯЛИН
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На задержанных уже возбудили уголовные делаНа задержанных уже возбудили уголовные дела
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В Петербурге 27 декабря сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которые планировали теракты в Северной столице в новогодние праздники. Силовики наведались по двум адресам с обысками, где нашли улики, которые подтверждают вину мужчин. Сейчас они уже дают признательные показания.

ФСБ опубликовал видео с клятвой террористов, готовящих взрывы на Новый год в Петербурге.

- Федеральной службой безопасности РФ на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, - сообщали ранее в ФСБ РФ.

Известно, что информацию о готовящихся терактах сотрудники ФСБ получили от своих американских коллег. Однако, по словам анонимных сотрудников, сведения были расплывчатыми. И сотрудники ФСБ в Петербурге "сами хорошо сработали".

Террористы готовили взрывы в Санкт-Петербурге на новогодние праздники. Фото: ФСБ РФ

Террористы готовили взрывы в Санкт-Петербурге на новогодние праздники. Фото: ФСБ РФ

Ранее президент России Владимир Путин уже поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за предоставленную информацию о боевиках.

Задержание террористов, готовящих взрывы в Петербурге в новогодние праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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