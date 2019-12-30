Двое задержанных россиян признались, что планировали теракты в Петербурге в новогодние праздники

В Петербурге 27 декабря сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которые планировали теракты в Северной столице в новогодние праздники. Силовики наведались по двум адресам с обысками, где нашли улики, которые подтверждают вину мужчин. Сейчас они уже дают признательные показания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/752537" frameborder="0"></iframe> ФСБ опубликовал видео с клятвой террористов, готовящих взрывы на Новый год в Петербурге.

- Федеральной службой безопасности РФ на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, - сообщали ранее в ФСБ РФ.

Известно, что информацию о готовящихся терактах сотрудники ФСБ получили от своих американских коллег. Однако, по словам анонимных сотрудников, сведения были расплывчатыми. И сотрудники ФСБ в Петербурге "сами хорошо сработали".

Террористы готовили взрывы в Санкт-Петербурге на новогодние праздники. Фото: ФСБ РФ

Ранее президент России Владимир Путин уже поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за предоставленную информацию о боевиках.