Лучшие фотографии 2019 года по версии «КП-Петербург»

Более 40 тысяч петербуржцев окунулись в иордани в дни крещенских купаний. Не испугали даже морозы — температура воздуха ночью доходила до минус 19 градусов.

В Петербурге на Крещение оборудовали 28 иорданей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Крещенские купания в Неве.Фото: Артем КИЛЬКИН

Один раз в году большинство европейских стран открывают двери своих музеев на всю ночь. В Петербурге эта акция, посвященная Международному дню музеев, тоже стала традиционной. На берегах Невы она пройдет уже в 12 раз. В программе Ночь музеев 2019 в Санкт-Петербурге заявлены более 100 участников, среди которых есть не только музейные пространства и выставочные залы, но и библиотеки, театры, концертные площадки и даже храмы.

В ночь с 18 на 19 мая Петербург не спал – горожане и туристы ходили по музеям и выставкам, ну или просто наслаждались «белыми ночами».Фото: Олег ЗОЛОТО

Хор из более чем 20 тысяч человек исполнил гимн России на стадионе «Газпром Арена». Акция попала в Книгу рекордов Гиннесса как «Самый большой оркестр».

Хор из более чем 20 тысяч человек исполнил гимн России на стадионе «Газпром Арена».Фото: Артем КИЛЬКИН

Выпуск военно-морских офицеров в городе-герое Кронштадт. Главнокомандующий ВМФ России лично вручил погоны и именные кортики будущим защитникам.

Выпуск военно-морских офицеров в Городе-герое Кронштадт_СПБ Главнокомандующий ВМФ России лично вручил погоны и именные кортики будущим защитникам.Фото: Артем КИЛЬКИН

Уникальное мультимедийное шоу в акватории Невы, путешествия во времени, 50 тысяч залпов салюта и ослепительный бриг «Россия» под алыми парусами. Легендарный праздник выпускников «Алые паруса», каждый год становится все более масштабным.

В сердце Санкт-Петербурга состоялся самый красивый выпускной страны.Фото: Олег ЗОЛОТО

Старкон 2019 - один из крупнейших в России фестивалей, посвященный фантастике, аниме и компьютерным играм. В этом году Старкон отметил юбилей - 20 лет. Свыше 200 косплееров со всей России на протяжении двух дней боролись в 16 различных номинациях.

Тысячи людей пришли на фестиваль Старкон 2019.Фото: Олег ЗОЛОТО

Турнир на кубок России по болотному футболу в Ленинградской области. Соревнования проходят на настоящем болоте, где участники бегают за мячом по колено в вязкой жиже.

Турнир на кубок России по болотному футболу в Ленинградской области.Фото: Артем КИЛЬКИН

На открытии Театральной олимпиады 2019 в Санкт-Петербурге зрители увидели спектакли знаменитых уличных театров мира, многие из которых были показаны в Северной столице впервые. На фото огромная кулиса на фасаде здания Александрийского театра.

Открытие Театральной олимпиады.Фото: Артем КИЛЬКИН

11 июля, в городе на Неве состоялся финал конкурса «Петербургская красавица», на котором выбрали самую обаятельную и лучезарную петербурженку 2019 года. За корону боролись 21 девушка в возрасте от 18 до 32 лет. Все они молоды, стройны и ярки, поэтому жюри предстоял нелегкий выбор.

В Северной столице выбрали самую обаятельную и привлекательную.Фото: Олег ЗОЛОТО

Томатина – испанская битва томатами – впервые проходит в России с оттенком хоррора. Специально для битвы заготовили двадцать тонн спелых помидоров, – рассказывают организаторы. – Не волнуйтесь: используем только те томаты, что не пригодны в пищу. А сам стадион накануне «баталии» укрыли непромокаемым покрытием.

Первая в России Томатина – испанская битва помидорами – прошла в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО

Десантники соревнуются в отжимании в свой профессиональный праздник - День ВДВ. Традиционно основные гуляния десантников проходят в парке 300х-летия Петербурга.

Десантники соревнуются в отжимании в свой профессиональный праздник - День ВДВ.Фото: Артем КИЛЬКИН

Больше тысячи участников с SUP-серфинга овершили заплыв по рекам и каналам города. Участников оказалось настолько много, что даже образовался затор.

На канале Грибоедова собрались любители SUP-серфинга.Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже 13 лет американский экзот Матрос несет несменную вахту на теплоходе «Николай Чернышевский», курсирующем между двумя столицами. За это время хвостатый вырастил себе надежную команду. Теперь с ним служат еще двое – Боцман и Юнга.

Кот Матрос 13 лет служит на теплоходе между Петербургом и Москвой.Фото: Олег ЗОЛОТО

На выборах 8 сентября проголосовал 1 миллион 147 тысяч 45 петербуржцев. - При этом за Александра Беглова отдали голоса 734 903 человека. Прежде чем возглавить правительство, Беглов одиннадцать месяцев проработал в городе в должности врио.

Итоги выборов губернатора Санкт-Петербурга: Александр Беглов побеждает после обработки 100% протоколов.Фото: Олег ЗОЛОТО

В День города Петербурга Невский проспект наполнили ударники, только не труда, а музыки. 556 барабанщиков со всей страны побили рекорд книги Гиннесса по одновременной игре на музыкальном инструменте.

В День города на Невском проспекте.Фото: Артем КИЛЬКИН

Ученики 546 школы пригласили к себе в гости пилота Дамира Юсупова, в августе посадившего пассажирский самолёт в кукурузном поле при отказе двигателей. Эту историю обсуждала вся страна, эти кадры не сходили с экранов телевизоров. Случай окрестили "чудом в кукурузном поле", пилоты получили звание Героев России, а члены экипажа стали кавалерами ордена мужества. И хорошим примером для мальчишек и девчонок.

Экипаж пилота Дамира Юсупова побывал в петербургской школе.Фото: Олег ЗОЛОТО

Звезда фильма "Терминатор" и "Командос" вызвал своим приездом в Петербурге настоящий ажиотаж. Горожане могли встретить Арнольда Шварценеггера на дворцовой площади и возле "Зенит-арены", где голливудский актер выступал на бизнес-форуме.

Арнольд Шварценеггер в Петербурге восхитился Эрмитажем и оценил русских женщинФото: Олег ЗОЛОТО

Бурый медведь Яков Потапыч целует своего дрессировщика. Гастроли Большого Московского цирка на «Сибур Арене» с шоу, постановкой которого занимался народного артиста России Аскольд Запашный.

Бурый медведь Яков Потапыч целует своего дрессировщика.Фото: Артем КИЛЬКИН

Воздушный шар в форме сердца на пляже Финского залива. Романтический летательный аппарат в форме символа любви поднялся в небо парка 300-х летия Петербурга.