Артем Дзюба сделал фото с мужчинами в обтягивающих трико

Новогодние праздники - время веселья и шалостей. В том числе для футболистов, которые находятся в отпуске по случаю зимнего перерыва в чемпионате. И конечно же не упустил случая развлечься известный шутник, балагур и нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Он предстал на фото с друзьями во всем обтягивающем.

- Концерт группы Blue, - подписал картинку в «Инстаграме» сам футболист.

На снимке Дзюба, в окружении друзей и родных. Чуть раньше форвард «Зенита» опубликовал пост, в котором вся компания дружно сидит за праздничным столом, а потом позирует в серых шапочках-мышках. Видимо по случаю наступившего года стальной крысы.

На другой фотографии, подписанной «грудничковая вечеринка», гости торжества наряжены в пижамы. По возможности. А один из друзей футболиста сидит на коленях у Деда Мороза.

На новогодней вечеринке Артем Дзюба предстал в необычном виде. Фото: instagram.com/artem.dzyuba

Напомним, что после поражения «Зенита» от «Бенфики» со счетом 0:3 в рамках группового этапа Лиги Чемпионов и, как следствие, вылета из всех еврокубков, у сине-бело-голубых осталась единственная цель - чемпионат России.

Сейчас они лидируют в таблице с 10-очковым запасом. Первый матч после перерыва состоится 29 февраля. «Зенит» дома примет столичный «Локомотив». А из отпуска футболисты выйдут уже в середине января. Тогда Дзюба примерит более привычную для себя форму.